全球首例宠物狗确诊新冠病毒 可能被人类传染

香港发现新的冠状病毒之后，戴着口罩和雨衣的居民自愿对行人进行体温监测 2020年2月4日

香港3月4日出现了据信是全球第一起狗隻感染武汉新冠病毒案例。这也是香港的第85宗确诊案例，这是联合网香港特派记者的报导。报导指，这是一只宠物狗。根据香港几所大学的公共衞生、动物医学及生命科学院，同时世界动物卫生组织等的机构都一致认同，这只宠物狗已呈现低程度的新冠病毒感染，并很可能是由人类传染。不过，这只宠物狗目前尚无出现任何新冠病毒的相关病徵。

广告 继续浏览后续

根据香港渔护署表示，该署于2月26日把一位名叫周巧儿的香港跑马地马主的这只宠物松鼠狗，从其身上抽取样本进行测试，27日从其口腔及鼻腔取出样本，检测到小量武汉新冠病毒；2月28日及3月2日分别再次进行检测这只狗的口腔及鼻腔样本，病毒检测结果呈现微弱的阳性反应。

报导还引述香港渔护署曾经徵询过的香港大学公共衞生学院、香港城市大学的动物医学及生命科学院及世界动物卫生组织等专家的意见，他们一致认同有关结果显示该宠物狗已经呈现低程度感染新冠病毒，并很可能是由人类传染。不过，这只狗目前尚无出现任何相关病徵，现正在港珠澳大桥口岸动物居留所接受检疫。

另据香港跑马地的兽医诊所及医院诊所发言人稍早前曾表示，跑马主周巧儿的宠物狗有长期病患史，需服用心脏病及肾脏病的药物，这只狗上一次到兽医诊所看诊已是去年12月的事，而狗主人每个月都会到诊所替这只宠物狗领取药物。

目前港珠澳大桥口岸动物居留所里有两头狗接受检疫，分别被放在两个独立房间里。

另一头狗对武汉新冠病毒的测试呈阴性反应。在检疫期完结之前，渔护署会再次检验这只狗。

香港渔护署并提醒饲养宠物人士，要经常保持良好衞生习惯，在与动物或其食物及物品接触的前后都要洗手，以及避免亲吻动物，并保持家居环境的清洁衞生。如果身体不适者应避免与动物接触。若发现宠物的健康状况出现变化，应尽快寻求兽医的意见。渔护署还强调，目前没有证据显示宠物会传播这种新冠病毒。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅