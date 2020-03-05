港台受压：警务处长投诉节目 免费电视停转播 公共广播影响力势转弱

作为香港公营广播平台的香港电台(简称港台)因为拒绝做政府喉舌而被针对，新压力是警务处长邓炳强向通讯事务管理局投诉，指港台一个讽刺性节目内容会令观众误解警队，影响治安；另外，通讯事务管理局同日宣布，豁免几乎覆盖全港的免费电视台的牌照要求，让相关电视台可随时停止播放港台节目。传媒学者认为，港府此举将减低公共广播的影响力，言论自由难免受影响。

广告 继续浏览后续

通讯局决定引起市民不满，民主党今(5日)午将到该局所在大厦抗议，该党认为，通讯局决定反映港府全方位打压港台的新闻自由及节目创作自由，亦是偏坦无线电视台之举。

港台在2014年前只有电台频道，电视节目则透过发牌条件，要求免费电视台播放定量节目，港台其后在14年获港府发出频谱，设立三条数码电视频道，而无线电视台(TVB)翌年续牌时，仍有牌照条款订明，每周须播放3.5小时港台电视节目；而ViuTV则须播放2.5小时的港台节目。

TVB其后欲剔除播放港台节目规定，1月向通讯局提出申请，后者征询管理港台的政策局，以及考虑市民可以透过港台网站及流动应用程序接收其频道之后，认为没有充分理据继续要求商营广播机构播放港台节目，决定免除有关规定，何时终止，由电视台自行决定。

作为政府部门的香港电台，对通讯局决定无异议；具有市场优势的TVB和刚成立的ViuTV则欢迎当局决定。不过，香港电台节目制作人员工会认为，港府正以各种手段针对体制下说实话的港台。该会又要求当局追收无线因为播放港台节目等社会功能而豁免收取的频谱使用费，金额约为4亿港元。然而，通讯局其后回复，拒纪征收频谱费。

中文大学新闻及传播学院讲师梁丽娟指出，通讯局突然更改免费电视牌照规定条款，实属「儿戏」，而此举亦会减低港台节目在社会中的能见度，间接降低其公共广播影响力。立法会信息科技界议员莫乃光对通讯局的决定感到愤怒，形容当局是要进一步封杀港台节目，惩罚和「阴干」港台，行径令人愤怒。不过，建制派议员不认同当局决定属政治审查，认为现行安排既不公道、亦不合时宜。

《头条新闻》能否逃过被都命运难料

与此同时，警务处长邓炳强再次致函作为港台之首的广播处长梁家荣，指港台讽刺性节目《头条新闻》上月中两集有关警队的内容失实及误导，认为当中的「惊方信息」环节内容会令观众对警队产生错误看法，误解警队。若大众因此对警队失去信心，让不法之徒有机可乘，将影响香港治安，「绝对涉及重大的公众利益」。他表明，不认同港台就他第一次投诉所作响应，指节目内容以嬉笑怒骂手法反映社会情况的说法，于是向通讯事务管理局作出投诉。

警方早前批评「惊方讯息」环节隐喻警方积存抗疫装备与事实不符；另一集以嬉笑怒骂方式描述去年6月起多宗死亡事件，亦予人警方调查不认真及不专业之感。根据投诉信，警务处长不满节目不谴责或批评不威「暴徒」的破坏和伤人「暴行」，亦无提及社会上反感暴徒行为的讯息。

因其批判性言论而被港台剔出电台phone-in节目主持的《头条新闻》主持吴志森预料，备受针对而缩减播放时间的《头条新闻》，今次未必可以逃过封杀命运，若该节目被斩，建制派便会找寻下一个「猎物」去抨击。他又回应邓炳强指责称，《头条新闻》并非政府宣传机器，亦有播放示威者掷汽油弹的片段。他指出，港台另有警方参与制作的《警讯》及新闻类的《铿锵集》，观众有充分渠道了解各方观点。

1928年成立的香港电台，是香港首家广播机构，肩负公共广播职能，但其政府部门身分令其工作颇为尴尬，回归前因中方反对而不能转为独立的法定机构，其后经常受政府和亲中及建制人士抨击，透过人力和财政资源施压。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅