游锡堃会晤莫健建议美国检讨与台湾间的正式外交关系

台湾立法院长游锡堃（右）2020年3月5日上午在立法院接见美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）（中），两人握手致意。左为美国在台协会台北办事处处长酈英杰。 中央社记者张皓安摄 2020年3月5日

台湾立法院长游锡堃今天在立法院会见美国在台协会主席莫健（James Moriarty），他建议莫健协助台美签订自由贸易协议(FTA)，考虑检讨与台湾间的正式外交关系并支持台湾加入世界卫生组织(WHO)。莫健表示，美方一直都有协助台湾加入更多国际组织，未来也将持续协助。

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游锡堃今天偕同立法院秘书长林志嘉、民进党立委刘世芳等人，会见莫健及美国在台协会一行五人，双方闭门晤谈40分钟，除了触及双边经贸合作，也就台湾印太战略地位、扩展台湾国际外交空间等议题交换意见。

游锡堃会中表示，台美关系在美国总统特朗普上任后愈来愈升温，包含2016年特朗普当选后与蔡英文通电话，以及2018年生效的「台湾旅行法」、「亚洲再保证倡议法」，甚至是今天美国众议院以415票对0票压倒性通过「台北法案」，都对台湾有相当重大的意义。

游锡堃建议莫健，未来继续协助台美间签订FTA，并考虑检讨与台湾间的正式外交关系，盼美方可以继续支持台湾加入WHO（世界卫生组织）。

莫健肯定游锡堃熟稔台美历史，他提到三年前他刚接任美国在台协会主席时，就预测五年后台美关系将愈益紧密，而现在确实已看到台美间关系不断强化。

莫健也在会中保证，他会竭尽所能地推动台美关系更加紧密，特别是在经贸领域的成长，因为两国都有着开放透明的市场机制。

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