美众院通过《台北法案》支持台美强化双边经贸关系及台湾参与国际组织

资料照片，美国国旗与中华民国国旗布置在两边，美国众议院外交事务委员会主席埃德·罗伊斯2018年3月27日在台北与台湾立法院院长苏嘉全举行会谈的场面。

美国国会众议院周三（3月4日）以415票赞成0票反对的压倒性票数，通过修正后的参议院版《台北法案》（TAIPEI Act），台湾外交部则表示将持续以务实态度深化台美全方位伙伴关系。

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美国众议院刚刚通过的《台北法案》（全称为“2019年台湾友邦国际保护及加强倡议法案”）重点内容包括支持台美进一步强化双边经贸关系，支持台湾参与国际组织；呼吁美国行政部门，利用美方影响力或其他工具，支持台湾成为不以主权国家为参与资格的国际组织会员，并在其他适当组织中取得观察员身分。根据的法案内容，美国行政部门在适当情况并符合美国外交政策利益下，建立外交“赏罚制度”，，对于采取严重或重大行动对台湾安全或繁荣造成伤害的国家，应该考虑“改变与该国的经济、安全及外交接触”。

在经济方面，法案指出，“国会意见”（sense of Congress）认为，美国贸易代表署（USTR）应与美国国会协商，寻求机会进一步增强美台经贸关系。

台湾外交部发言人欧江安周四在对美国的是支持表示感谢后进一步表示，近来武汉肺炎肆虐，但中国政府仍在国际上一再伺机打压台湾、限缩台湾国际活动空间，持续让台湾遭世界卫生组织（WHO）、国际民航组织（ICAO）等国际组织排除，种种压迫作为已引起台湾民众反感与愤怒，并已激发国际社会的高度关切，进而强化对台湾的支持。

中央社报道，《台北法案》是由美国共和党籍参议员贾德纳（Cory Gardner）及共和党籍众议员匡希恆（John Curtis）相继在去年5月23日与10月18日领衔提出参、众院版本。参院版已在去年10月29日获得参议院全院通过；众院外委会隔天也以口头表决方式，无异议通过众院版本。

两院法案版本原先几乎完全相同，但众议院相关委员会随后决议采用参院版法案案号，并对法案内容稍作修正，包含移除鼓励美台签署自由贸易协定（FTA）等相关章节，改以较广泛文字取代。 由于参院版法案遭修改过，法案还须再送回参议院表决通过一次，才会送出国会，交至美国总统特朗普签署后生效。

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