香港确诊全球首宗宠物狗感染武汉肺炎个案 料由人传 专家称应不会再反传人类

因新冠病毒疫情，香港金融区已看不到往日人群熙攘的景象。摄于2020年3月2日

香港渔农自然护理署公布，一头由确诊武汉肺炎患者饲养的宠物，低程度感染有关病毒，「并很可能是由人类传染」，成为全球首宗宠物狗感染新型冠状病毒何案。香港大学感染及传染病中心总监何栢良表示，根据沙士经验和现实条件，宠物受传染后，至由猫狗反传染给人类的机会极微，但须小心清洁。

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渔护署昨(4日)晚发稿，指经反复测试证实已受低度感染的狗只未有武汉肺炎病征，现正接受隔离检疫。发言人强调，现时没有证据显示宠物会传播新冠病毒或会因此生病，建议宠物畜养人只须保持良好卫生习惯，毋须过份忧虑，不要弃养宠物。

署方未有公布受感染狗只的狗主，但据了解，该狗只属早前确诊并正接受隔离检疫的马主周巧儿所宠养。

港大感染及传染病中心总监何栢良今(5日)早在电台节目表示，新型冠状病毒有机会「人传人」，亦会感染人类以外的哺乳类动物，但反传人类的机会微。他解释，猫狗与人类的细胞膜受体差异很大，加上猫狗的飞沫距离较近，其身高与人类也有颇大差异，病毒难以由猫狗传染给人类。

他续称，2003年沙士(中国内地称「非典」)期间有为淘大花园确诊患者的猫狗进行基因病毒检测，当中有8只猫及1只狗对病毒呈弱阳性反应，但当年全球各地未有出现动物组群爆发，也没有发现猫狗成为病毒的源头，将病毒传予人类。

相反，何栢良建议各组织暂停「狗医生」探访医院或老人院的服务，以减低狗只受感染的风险。

另外，他建议，市民照顾猫狗时要注意清洁，勤洗手；带宠物外出时须与其他猫狗保持一定距离；而在猫狗排泄后，须清理排泄物并以1比99稀释家用漂白水消毒地面。

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