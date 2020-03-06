可耻！一队警员粗暴对待露宿者兼毁人家当 仅一人停职受查

露宿者本已弱势，却仍遭警方欺凌。一队便衣警员上月下旬在深水埗一个公园内以执法为名，粗暴对待及辱骂一群露宿者，更有人拿起铁锤破坏露宿者物品，并有露宿者声称被女便衣警员脚踏下阴。协助露宿者的教牧人员指责警方行为可耻，又指警方初期否认事件。经媒体曝光及社会压力增加后，警方终于公布，已将事件中一名警员停职，并会进行刑事调查。不过，协助者指出，当日欺压露者者的是一队人，质疑为何只有一人停职。

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富裕的香港，近年贫穷人士不断增加，露宿者人数亦水涨船高，根据官方数字，去年底的露宿者人数增至1270人，创2013年以来新高。而较多贫穷人士的深水埗，区内的通州街公园是较多露宿者居住。有受到警员粗暴对待的露宿者本月3日在数名教牧人员协助下会见传媒，指上月24日晚上约七时，有5至6名面戴口罩的便衣警员到公园截查露宿者，他与另外三人遭警方搜查物品及身份证，没有发现可疑物品，但两名男警突然手持高尔夫球棍敲烂他的胶箱、罐头、豉油等杂物，又刺穿米袋，令食物和玻璃碎片散落一地。另有警员指他藏有一把刀，便将他的手压在刀柄上，把他打至手骨断裂，扰攘约20分钟后离去。他批评警方做法太过分，强调自己没有犯错，不明白为何遭此对待！警员其后在。

协助露宿者申诉的林国璋牧师更引述一名没有出席记者会的露宿者说，当日有女警将其中一名男露宿者压坐地上，用左脚踩其下体；另亦有露宿者背部被踢。他批评警员目的是侮辱露宿者和泄愤，并非执法，要求警方向露宿者道歉及赔偿。

事件曝光后，警方回应传媒时只承认当日在该处进行「反罪恶行动」，扫荡罪恶黑点，行动中没有人被捕。若有人认为遭受不合理对待，可向警察投诉课投诉。及至昨(5日)天才再公布，指当日执勤的一名警员涉嫌毁坏现场对象，已经停职，警方会进行刑事调查。

林国璋表示，当日警方曾否认事件，表示经内部查询，并无发生投诉涉及的情况，更质疑他如何肯定那些便衣人员是警员。现在警方承认事件虽是好事，但质疑为何只有一人停职。

当区区议员谭国侨表示，稍后会在区议会提联署，要求警方交代当日事件。另外，社福界立法会议员邵家臻亦介入事件，会代事主向当局索取公园内的闭路电视，作为证据。

警员对通州街露宿者采取行动已不是第一次，去年12月的「冬至」(21日)一连两日，警员以「查案」为由，联同康文署职员和清洁工在该公园进行「清场」。据媒体报道，执法人员威吓和要求露宿者在15分钟内离开公园，否则会作出拘捕，又迅速将露宿者未及收拾的个人物品丢弃。

香港小区组织协会表示，通州街公园平日约有50名露宿者居住，大部分是五、六十岁的本地人，亦有部分人来自越南等地。

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