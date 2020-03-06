日本停港澳免签安排 中港澳韩入境须隔离14日阻病毒 旅游业哭雪上加霜

为进一步限制武汉新型肺炎疫情扩散，日本宣布，由下周一（9日）起至本月底，所有从中国（包括香港和澳门）及韩国入境者，须在指定设施隔离检疫14日，并不可使用公共交通工具。同期，持港、澳特区护照人士的免签证入境安排亦会停止，并暂停签发工作等签证。有关限制令日本成为第14个因疫情禁止或限制港人入境的国家，旅游业界称，日本是港人的热门旅游地点，限令将令原只剩下一成生意的境外团雪上加霜。

广告 继续浏览后续

在北京、上海、广东要求从日本等疫情严重的四个国家入境者须隔离观察14天以防止疫症回流后的第三天，日本首相安倍晋三昨(5日)晚宣布，对中(含港澳)韩两国入境人士实施隔离安排，已向中韩旅客发出的签证亦将于下周一起失效，而所有来自中韩的航班只能在东京成田机场和大阪关西国际机场降落，船舶客运亦暂停。

新安排已令不少旅行社取消日本赏樱团，旅游业议会总干事陈张乐怡今早在电台节目表示，本月的日本旅行团至少有120团，涉及2200名旅客，预料新安排将令全数团均要取消。她更预期，下月复活节假期的旅行团相信亦难以兴旺，暑假团亦不乐观。

旅游界立法会议员姚思荣指出，日韩台是港人外游热点，早前已因韩国疫情和台湾的隔离检疫要求而大受打击，令出境团数目只及去年同期不足一成，日本的新限制令旅游业雪上加霜。他估计，业界要求员工放取无薪假将的情况会愈来愈普遍。

日本昨日再多33人确诊感染武汉肺炎，连钻石公主号邮轮个案在内，累积感染人数达1023人，共有12人死人。

各国限制港人入境措施 © 网络截图

旅议会总干事陈张乐怡表示，本月出发到日本的旅行团至少有85团，涉及约1,600人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅