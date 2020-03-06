澳洲中提琴家在台演出后返国确诊台湾紧急隔离演出人员音乐厅封馆消毒
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2月28日和3月1日曾在台北国家音乐厅演出的58岁澳洲作曲家布莱特狄恩（Brett Dean），在返回澳洲后确诊感染新冠肺炎，消息传到台湾，疫情指挥中心和文化部紧急展开调查，目前已查出包括舞台上合作演出的国家交响乐团团员、部分观众、采访的记者、饭店和司机、以及飞机的机组员等，接触者共147人，其中103人须居家隔离。国家音乐厅也停止近期的演出，紧急封馆，展开全馆大消毒，这是台湾史无前例的事。
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布莱特狄恩也是一位中提琴家，更是台湾的国家交响乐团（NSO）驻团音乐家，国家音乐厅则是台湾一流的演出场地。在演出前的彩排，布莱特狄恩就不断咳嗽，当时曾有乐团团员反映希望他能戴口罩，但鉴于外国音乐家不习惯戴口罩演出，并未落实。
演奏结束后，这位作曲家曾当场和指挥及乐团小提琴首席等人握手致意，文化部甚至查出，两场演出，他都曾走下台，坐在观众席上和观众一起观赏。虽然不见得会威胁全场八百多位观众，但现在正在调查他座位周边的观众名单。
台湾的国家交响乐团已经暂停近期的演出，国家音乐厅也暂停演出节目，紧急消毒。交响乐团的演奏家们大多是学校的老师，疫情指挥中心建议他们近期不要到学校去上课。
这位音乐家搭乘返澳的长荣航空班机机组人员，今天清晨4时45分搭机返回桃园机场。十多名空服人员经测量体温、调查接触情况后才下机，整架班机没有其他旅客。
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