台湾成功合成能辨识新冠病毒抗体未来检验时间将由4小时缩短为15分钟

台湾中央研究院今天透露，已经成功合成能辨识新冠病毒蛋白质的单株抗体群，接下来将与几家厂商洽谈合作生产，未来可比照流感快筛，15到20分钟内就可以完成，将有效提升新冠肺炎病毒的采检量能。

广告 继续浏览后续

目前国际间检测新冠肺炎病毒，是以核酸检验的方式进行，每一个检体，平均要花费四个小时才能完成，而且要使用特殊仪器。

台湾中央研究院基因体研究中心研究员杨安绥表示，快筛的关键在于其抗体试剂需能准确辨识新冠病毒。他率领研究团队在十九天内，针对七种人类冠状病毒核蛋白（Nucleocapsid protein）抗原，制造出第一批46株毫克等级产量的单株抗体（IgG）。

其中有一株抗体有很好的单一辨识性，只对新冠病毒有反应，不会跟SARS或MERS的病毒，或其他导致一般感冒的冠状病毒有交叉反应，可以在快筛时，有效判别是否感染新冠病毒。

杨安绥指出，实验室开发完成合成抗体库技术平台，其优势核心技术在于已获专利的合成抗体库群。抗体库的使用及保存均以大肠杆菌系统操作，不须动物设施，因此时间、耗材及环境成本极低，再加上以人工智能计算器设计，可快速提供大量新颖且具有独特性针对抗原的对应辨识抗体，这些抗体是提供防疫方案的创新基础。

中研院院长廖俊智表示，此次的成果是由于中研院各团队二月初就开始通力合作，快速合成新冠病毒核蛋白抗原，杨安绥团队运用数十年来累积的技术，日以继夜进行抗体合成及筛选，才有这项重要成就。

廖俊智强调，防疫是与时间赛跑，除了院内各研究团队共同合作，中研院已建立了台湾学术研究单位「COVID-19合作平台」，这次成果也将会跟平台共享，加速研发新冠肺炎快筛工具、药物与疫苗，合作对抗疫情。

这次的研究团队在经济部安排下，将跟几家厂商洽谈生产快筛检测的原型产品。如果一切顺利，希望厂商能在三个月到四个月内通过卫福部验证并量产，加快病人检体的验证，以便大规模临床应用。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅