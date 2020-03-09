警方两路出兵镇压大埔将军澳两区“暴徒”乱喷胡椒雾抓了数十人

警方在大埔镇压市民示威游行，向在场市民和记者胡乱喷射胡椒喷雾，NOW电视台记者被喷雾射中，在场接受治疗，状甚痛苦。

香港警方8日兵分两路，成功镇压大埔和将军澳区手无寸铁的“暴徒”。在镇压过程中，警方向已经在撤退中的记者近距离狂喷胡椒喷雾，包括NOW电视台和网媒立场新闻的记者。根据NOW的新闻报道，该台记者被喷中双眼，接受在场救护人员的治疗，状甚痛苦。警方则在大埔和将军澳两区分别逮捕了至少数十人，他们大多数被控非法集结。根据香港公安条例，三人或以上聚集一起，都有可能被控告非法集结罪名。

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大埔的市民反对政府在该区设立一个武汉病毒指定诊所，而将军澳区则有市民悼念四个月前警民冲突中离奇堕楼毙命的科技大学学生周梓乐。

在大埔发起的游行之前，已有大批警员到场截查及制服多名市民，身穿黑衣的便衣警亦有份制服民众。警员亦多次向市民及记者施放胡椒喷雾，NOW新闻和立场新闻记者亦分别“中椒”。

游行由大埔风水广埸游行至大埔赛马会诊所，反对政府在拒绝封关下，却只会在社区增设病毒指定诊所，容易造成社区传染和爆发。不过在游行开始之前，防暴警员已在区内戒备并大举截查附近的市民。有警员在大白天之下，使用电筒用强光照向记者镜头。一名女士被警员三度警告“挑动现场人士情绪”后被拘捕，区议员文念志亦脸部“中椒”，需要义务急救员协助。

在下午3时许大埔中心一带有市民游行，防暴警员举起蓝旗。有人向马路投掷杂物，防暴警推进并制服最少两人，警方亦在现场多次使用胡椒喷雾，包括记者在内多人“中椒”。

在下午四时许，有多名身穿黑衣的便衣警员，在海宝花园对出将市民制服在地上。有围观市民站在安全岛上，疑辱骂警员后亦被拉过马路，之后制服在地上。有警员再向其他围观市民施放胡椒喷雾。到大约5时半现场气氛回复平静。

位于大埔汀角路的大埔赛马会普通科门诊诊所，被政府划定为病毒指定诊所。9日凌晨遭人喷漆写上反对字句。医院管理局发言人表示对于普通科门诊诊所再次遭受恶意破坏，予以严重谴责。医管局呼吁停止破坏行为，并已将有关事件交警方处理及加强诊所的保安。

警方除了在大埔乱喷胡椒喷雾镇压“暴徒”之外，又在将军澳区镇压悼念周梓乐同学逝世四个月的群众，警方除了乱喷胡椒喷雾之外，还一口气逮捕和平悼念周同学失少25个市民，大部分都是年轻的学生。

香港科技大学二年级学生周梓乐四个月前在警民冲突中，离奇在将军澳区的多层停车场堕楼毙命。警方一度否认曾有人进入该处停车场，但后来有市民提供汽车摄录仪拍到有一群警员不只一次在当晚进出该停车场的视频之后，警方又改口称警员当晚并未发现停车场有异常情况。

周同学逝世后四个月，有有市民分别于将军澳及观塘举行悼念活动。其中在将军澳尚德停车场一带大批防暴警员到场，在祭坛附近拉起封锁线，并大规模截查数百名市民。

警方之后在面书发文，称晚上近 7 时在停车场内的角落及梯间位置，检获汽油弹、玻璃樽、打火机、一批砖头、雨伞及头盔等物品。警方不排除有人企图在晚上的示威活动中使用相关物品，现正全力调查案件，“警方严厉谴责不法分子制造并于民居附近存放汽油弹等危险品，严重威胁市民人身安全”。

到晚上约 7 时半，有过百名市民到尚德十字路口的祭坛凭吊，并在现场播诗歌，市民轮流到周梓乐祭坛前点起烛光。附近亦有防暴警员戒备，不时截查市民，亦有大批警员进入尚德停车场搜查及驻守。

在晚上 8 时许，警方突然封锁停车场外的祭坛一带，指现场人士参与未经批准集结，并截查数以百计市民，他们被困在封锁线内等候截查，有警员用大声公广播称，被截查市民已被记录资料，必须离开该地区，如被发现停留附近范围会立即拘捕。

警方亦在今日的行动中制服多人，其中一名男子曾一度站出马路，随即被警员制服，他之后倒地并被送上救护车，暂未知其伤势详情。

除了在将军澳之外，观塘海滨公园亦有人举行悼念活动，现场有人以连侬墙的方式悼念，并写上“保持热度，抗争到底”的字句。在踏入 8 时 09 分，即周梓乐离世的时间，现场人士为周梓乐默哀。

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