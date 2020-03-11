李柱铭指三万警察已成凌驾法律之上的中共治港枪杆子

经过去年接近8个月的反修例运动，以及特首林郑月娥不顾一切“特守”－－特别守护警队的做法，香港民主党创党人之一的大律师李柱铭指出，现在这三万支枪杆子所维护的政权，显然就是中共要在港行使的全面管治权。因此，整个特区政府都要为警队效劳，甚至要让警队凌驾法律之上。

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然而警务处副处长郭荫庶以“中国代表”身份，出席联合国人权理事会会议时，却反而指责香港在过去8个月“被暴徒绑架”，郭荫庶在道出所谓警察版本的“香港真相”时指出，警队因是唯一一支队伍，直接对抗以暴力手段逼政府回应诉求的人，因而受到“警暴”的指控，并被有组织地抹黑及污名化。

林郑早前曾称特区政府除了三万警力外，“什么都没有”。李柱铭在苹果日报撰文称，在过去一年，比较曾伟雄出任警务处长处理反占中时期的手法，现在警队更上一层楼，其地位竟超越特区政府。反修例运动期间，暴警已作出许多摆明违法的行为，但特区政府却一直纵容。而林郑更是“特”别打得的“守”门员，总是奋不顾身地守护警队。

李柱铭指出，上周六，有网媒拍到七名警员围困一名市民，以粗言秽语迫令他向警员逐一道歉，其后又要求记者交出片段。昨天林郑回应此事时，居然仍力撑警队“系文明、守法的纪律部队”，还指前线警员压力沉重，呼吁市民包容。

李柱铭一文还举出三个例子，证明整个特区政府效忠的对象不再是香港市民而是中共。第一，去年7月26日下午，政务司司长张建宗坦言警方于处理7.21元朗袭击事件，与市民的期望有落差，政府愿意为此道歉。其“道歉”惹起警队内部强烈不满，故政府当晚立即辩解，声称张建宗是向受伤市民致歉，以及对政府在处理修例手法的不足而致歉，强调不是针对警方。政府叩头之彻底及速度，足见警队地位之超然，令人叹为观止。

第二，上月底，政府在财政预算案宣布向每名18岁以上的香港永久居民派发一万元，此措施除了为保皇党助选，也是为大幅增加警队预算铺路。特区政府蓄意将两者捆绑起来，迫使立法会不得不为纾解民困而支持整个预算案，让警队可大幅增人手、添武器，令这三万枪杆子更强悍、更超然。

第三，港台节目《头条新闻》近期新增了讽刺警队实况的环节，因而遭警务处处长邓炳强一再施压。通讯事务管理局显然为了安抚警队，突然宣布不再强制免费电视台播放港台节目，借以大幅减少港台节目的收视，务求要港台整顿该节目，严重破坏特区的言论自由。

警队在香港几乎可以为所欲为之际，却派出在“中国名义”下的一个代表，在联合国揭示警察版本的香港真相。警务处副处长郭荫庶出席联合国人权理事会会议，回应早前非政府组织对警暴的指控。他指称因香港警队是唯一一支队伍，直接对抗以暴力手段逼政府回应诉求的人，因而被有组织地抹黑及污名化。惟对元朗7.21事件、太子车站8.31事件，以至多月来不断针对市民滥捕和阻碍记者采访的行为，郭荫庶则只字不提。

郭称，“暴徒”向同行者宣称为崇高的理想，即使违法，行为亦是正当。他读出警员誓词中的一句：“不畏惧、不徇私、不对他人怀恶意”，称警方不会评论有关理由是否正当，亦没有必要作判断，法律只要求警员拘捕犯法者，而法治的前提是无人可凌驾法律之上。

公民党立法会议员陈淑庄去年9月亦出席过联合国人权理事会会议，直指香港警队对付示威者时使用的暴力加剧，包括有被捕示威者遭警方进行肉体上的虐待和侮辱，警方使用过量武力，更曾袭击无辜的地铁乘客，形容香港正面临人道危机。惟郭荫庶在会上没有回应有关指控。

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