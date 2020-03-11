港府对意法德西及日本本周末实施检疫令对大陆却网开一面

香港林郑月娥政府从武汉去年年底开始爆发新病毒以来，一直漠视专家意见，拒绝向大陆旅客全面封关，但最近由于林郑月娥宣称国际已有超过100个国家发现确诊例子，香港最近又出现“五宗”外国传入的病例，因此港府在10日傍晚宣布，从3月14日零时零分开始，欧洲四个国家以及日本将加入强制检疫14日的名单之上。

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因应武汉新病毒最新发展，港府决定对意大利全国、法国布尔冈－法兰琪－康堤（Bourgogne-Franche-Comté）及大东部（Grand est）地区、德国北莱茵－威斯特法伦州（Nordrhein-Westfalen）、西班牙拉里奥哈、马德里及巴斯克地区，以及日本北海道发出红色外游警示。衞生署随即跟住宣布，由本周六（14日）零时零分起，上述地区来港人士，不论是否香港居民，抵港后均须强制检疫14天。至于南韩及伊朗来港人士14天强制检疫的做法则维持不变。

法荷航空集团宣布，由于乘客量大幅减少，即日起至3月29日将停飞来往巴黎与台北和巴黎与香港航班。飞往首尔与新加坡航班也将减少。

政府的红色外游警示提醒计划前往上述地区的市民调整行程，如非必要避免前往，并建议市民应考虑延迟所有非必要的外游计划。而身处上述国家或地区的人士应该加紧留意当地政府的公；时刻佩戴外科口罩；尽量避免到访当地的医疗机构及人多挤迫的地方；避免与发烧或有呼吸道病征的人士有密切接触；如有发烧或咳嗽，应戴上外科口罩，立即通知酒店职员或旅游领队，并尽快求诊；及经常保持双手清洁，尤其在触摸口、鼻或眼之前；触摸扶手或门把等公共设施后；或当手被呼吸道分泌物污染时，如咳嗽或打喷嚏后。

法国驻港总领事馆今日较早时已在官网透露，从法国布尔冈－法兰琪－康堤（Bourgogne-Franche-Comté）、 大东部（Grand est）两个大区返港人士（包括香港居民和非香港居民），抵港后将会被安排在政府隔离设施强制隔离14日，并不能在家居隔离。

据了解，Bourgogne-Franche-Comté是法国一个大区，位于法国东部接壤瑞士边境，最近边界离巴黎100公里左右。而大东部（Grand est）在Bourgogne-Franche-Comté北面的大区，包括设立欧洲议会总部的城市Strasbourg，Strasbourg不但是欧洲议会总部所在，以及许多欧盟及国际机构选址，亦是法国到西欧的交通枢纽，被称为“欧盟第二首都”，离巴黎火车车程仅三小时。据了解，领事馆今日已经通知在港法国人有关消息。

法国驻港总领事馆又透露，德国北莱茵-威斯特法伦州（Nordrhein-Westfalen）、意大利全国和日本北海道返港的旅客在3月13日周五午夜抵港后，亦有类似隔离措施。

另外，港府继早前规定意大利3个地区抵港旅客须强制隔离14日后，措施将进一步扩展至全国。意大利驻港总领事馆今接获香港政府通知，本周五凌晨起，所有抵港前14日到过意大利的人士，包括香港居民，不论到过哪地区，都会被安排到检疫中心强制隔离14日。领事馆补充，旅客不能在家中或酒店隔离。

专门以日本旅游为主要业务的东瀛游旅行社告诉苹果日报，目前有2个旅行团共39名团友及2名导游身处欧洲，其中一个东欧10天团，26名团友下星期日返港；另一个德国7天团星期四（12日）返港，预计不受措施影响。两个团都曾到访德国的城市，同确诊个案较多的北莱茵-威斯特法伦洲有约600公里的距离，料不受港府向德国部份地区发红色旅警所影响。

东瀛游又指已与保险公司商讨，凡直接跟旅行社购买指定旅游保险的团友，返港后若要接受隔离，每人每日可获500元（港币，下同）津贴，最高津贴额为7000元。

对港府这次“果断”对欧洲及日本等国家发出强制检疫令，旅游业界均表示不满，因为政府事前根本没有与业界商讨。据苹果日报报道，纵横游常务董事袁振宁指，业界听到特首的不要外游言论有相当大反弹，因政府事前没有与业界沟通，大家对其呼吁一头雾水。目前如日本等地暂时停飞至今月底，政府现在又呼吁港人不要外游，其中时效性又到何时？袁说：“为什么外游、搭飞机特别高风险？为什么你（林郑）没有呼吁港人不要吃火锅？搭港铁、巴士等等公共交通工具又如何？戏院、娱乐场所、教会、食肆、商场、室内活动都应该一齐呼吁。如果真的如此危险，是否要关闭机场？”

袁亦不明白为何是第5宗外游输入个案出现后，林太才有此呼吁，“她事前没谘询过业界，一方面又要恢复市面运作，话旅游业系支柱、保就业、纾困畀钱，但另一方面就大大力打击”。他指现时旅游业正值寒冬，希望政府勿雪上加霜，促请收回呼吁。

民主党立法会议员黄碧云指出，现时内地疫情仍未终结，不认为港府应该放松针对内地入境的防控措施，批评政府至今拒绝对内地全面封关下，对港人的保障并不足够。她又警告，政府若只将武汉肺炎视为严重感冒的风土病，将会令现时整个防疫战线崩溃，认为港人必须保持警觉，政府亦应对内地全面封关。

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