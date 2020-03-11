第二批武汉台胞专机一波三折延后三个多小时起飞凸显两岸歧异

第二批武汉台胞专机虽已在今天清晨将361位台胞载回台湾，但两架专机在武汉起飞的过程一波三折，以至于第一架次的华航专机延后三个多小时才起飞，连带影响第二架次的东方航空专机，一直到今天清晨四点多，才终于降落台湾，两岸政府间歧异之大，沟通协调之困难，令人浩叹。

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华航专机原订昨天下午五点从武汉天河机场起飞返台，但延迟了三个多小时，主要是认知差异。台湾官方透露，中方认为登机的台胞只要戴口罩就够，台湾方面认为需要防护衣；中方认为这些人经PCR检测阴性，是安全的。但台湾认为，这次的病毒，检测结果阴阴阳阳常有变化，大家搭同一架飞机，宁可多做一些。

其次，华航专机是在已经开始倒退滑行要离开武汉时，被大陆方面认定其中一人有发烧顾虑，要求飞机滑行回来，重新检验。最后认定发烧后，还开启货舱，将三人的行李找出。

台湾官员透露，有一名乘客已经登机，在飞机舱门已经关闭的情况下，中方重看了红外线体温感测仪，认为这名乘客体温摄氏37.1度有疑虑，要求开舱门复检。这位旅客在复检时没有通过，因此先生跟小孩也只好一并下机。

台湾官员说，台湾的标准是超过37.4度不能登机，而中方标准却是37.1度，因为当时在中国，台湾方面只能配合。

台湾官员抱怨说，红外线体温感测仪应该是有疑虑就会当场处理，但中方却是重看红外线体温感测仪，才发现了这名乘客的体温偏高，这是不能理解的。

此外，这次专机任务，先是传出有18名台胞不愿接受检疫程序，后来又传出东航不愿让乘客穿防护衣，但有知情家属表示，这18人其实是没拿到纸本核酸检测报告所以无法上机；此外在武汉机场备有300件防护衣，要给搭乘东航专机的台胞穿，并没有不让穿防护衣的问题。

还有，大陆表示，因为有三种情况，最后登机的人比原定名单少，包括有些台胞不希望回台后再隔离十四天，临时改变主意；有些人在向武汉集结过程中出现发热症状；也有台胞不愿做核酸检测等，因此空出位置，大陆希望最后可以让急着想要返台的三十几位台胞递补，但被台湾拒绝。

台湾的理由则是，隔离、检疫、身体状况，以及抵台之后的隔离安排，都需要事先能掌握情况，临时放人进来，台湾无法同意。

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