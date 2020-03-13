最新研究显示，新型冠状病毒可在人体内存活长达37天

《柳叶刀》医学杂志周三（3月11日）发表的一项新研究报告发现，源自武汉的新型冠状病毒（COVID-19）可在某些患者的呼吸道中存活37天，一些患者虽然接受了抗病毒药物治疗，但是这些药物似乎未能缩短病毒的寿命。

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中央社报道：由19位中国医生组成的研究团队分析191例武肺患者的临床症状、人口统计分布、治疗经过及实验室数据。191名患者包括金银潭医院的135名患者以及在武汉肺科医院的56名患者，其中137人康复出院、54人死亡。

研究团队发现， 武汉病毒 在重症（severe）患者体内的存活时间平均为19天，在危急（critical）患者体内平均存活24天。死亡患者直到临死前，都可在其呼吸道中检测到武汉病毒。

总体而言，该病毒存活在幸存患者体内的时间中位数（median duration）为20天，最短的天数为8天。最令人震惊的是，在某些情况下，该病毒存活在幸存者中的时间可长达37天。

目前，全球各国公卫官员大多数采取14天隔离检疫措施，这项研究成果似乎暗示需要更长的隔离时间。不过美国CBS新闻医学专家戴维‧阿格斯博士（David Agus）认为现在下定论还太早，必须再做更谨慎的评估。

世界卫生组织（WHO）周五指出，目前还不太可能说2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）大流行何时将达到高峰。武汉肺炎已在全球夺走5000多条人命。

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