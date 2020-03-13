民主派议员办事处遭建制派砸场报案者反被逮捕

美国国务院12日发表的2019年香港人权报告，不少篇幅谈述香港警察暴力以及偏颇选择性执法，特区政府发言人照例予以反驳，然而香港警察硬是要“对号入座”，民主派的公民党区议员刘家衡和李民浩办事处因为早前贴上“蓝丝与狗不得内进”，激起亲共人士的愤怒，连日来纠众到办事处外抗议，期间更闯入办事处砸场，刘与女友潘小姐都曾因此受伤，孰料警方12日一早却上门刘和潘的寓所大肆搜索，之后更将潘小姐逮捕。

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所谓“蓝丝”是反修例运动中支持北京、港府和警察的族群，与支持民主自由的“黄丝”是香港政治光谱的两个极端。

继美国务院在人权报告中批评北京在香港执行或唆使进行有违基本法和中英联合声明的行动，又详细列出警察暴力及偏颇执法的事例之后，“世界正义工程”（World Justice Project）公布2020年“法治指数”排名，香港的世界排名第16位，而在“基本人权”的全球排名则下跌五位至第38位，至于香港“落实法规”方面的全球排名亦下跌两位至第12位，两者表现均逊新加坡。警察这次反捕报案者，至今仍纵容肇事者逍遥法外，正好为国务院的报告和世界正义工程的评级做了最有力的佐证。

从潘小姐（网名为搣时潘，即潘小姐英文Miss Poon的广东话谐音）上载的影片可见，深水埗警区反黑组探员在早上7时不到以及拍门刘家衡和搣时潘的住所外，警员手持搜屋令，期间没有透露因什么罪行而需要搜屋，但警员要求当时在面书直播的刘家衡停止拍摄，短片其后中断。

据网媒立场新闻引述刘家衡表示，警员把搣时潘带往房间后，才解释因何搜屋，期间并拘捕搣时潘，但他听不到警员指潘涉及的罪行。他指警员带走搣时潘的电话和一条裙子，但不知是否和搣时潘早前应付建制派示威者时，倒漂白水洗地的款式相同。

刘又指警员原本说把搣时潘带往深水埗警署，但事实她现在被扣押在长沙湾警署。

本周一建制派支持者再到刘家衡及李文浩议员办事处抗议，有传媒摄得片段，指“李文浩议员辧事处职员”，即搣时潘，泼漂白水，令“多人中招”。搣时潘事后在面书发帖指自己是清洁大使，当时正在洗地，有关人士是“碰瓷”撞到漂白水。

至于世界正义工程对香港司法和人权的评级，却特别挑选“秩序与安全”排名上升两位至第2位一事而大造文章，但未提及“基本人权”排名急跌，并称“我们承认社会上的情绪可能影响公众和部份国际社会对香港法治的看法”，及强调香港稳固的法治基础仍然完好无损。

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