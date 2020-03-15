台湾：无视疫情紧张出国趴趴走者别领补助

由于台湾新增多名因在国外旅游而染上病毒疾病的案例。台湾政府就此警告：民众如果非必要却执意前往旅游疫情第三级“警告”的疫情高风险国家，就不得领居家检疫补助，但第一、二级不受限。

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台湾日前公布了“严重特殊传染性肺炎隔离及检疫期间防疫补偿办法”，规定：民众因COVID-19（武汉肺炎）而居家隔离、检疫及家属请假照顾，每天可领1000元、最多14天新台币1.4万元的防疫补偿。不过，有民众担心会有蓄意出国、回国领取补助的“漏洞”；加上近日不少确诊个案都是境外移入，增添对海外旅游疑虑。

中央社报道：台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，将研拟办法，处理蓄意出国、回国领补助者或无视疫情紧张而出国趴趴走者。

指挥中心社区防疫组副组长庄人祥表示，因目前没有疫苗，也没有抗病毒药物可以治疗，必须全力防堵，避免社区疫情扩大、造成民众健康损害。如果民众没有必要理由，却执意要出国，回国后不能请领防疫检疫补助。

庄人祥表示，指挥中心研议，将针对列入旅游疫情建议等级第三级「警告」（避免到当地所有非必要的旅游）国家，如果民众没有必要理由，却执意要出国，回国后不能请领防疫检疫补助。

何谓「必要」的旅游；庄人祥说，例如有些人是因公出差，且公司指定一定要去；或有些人可能是因出国奔丧，有不能不去的理由。届时回国提出申请检疫补助时，需附上出国的相关必要证明才能申请。如果没有必要理由，补助就不会核发。

前往旅游疫情建议等级第三级（警告）国家者，回国必须居家检疫14天；第一、二级则需自主健康管理。目前中国大陆（含港澳）、韩国、伊朗、意大利旅游疫情建议列为第三级：警告。

另，自3月17日起，欧洲申根国家（法国、德国、西班牙、葡萄牙、奥地利、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦、芬兰、瑞典、斯洛伐克、斯洛维尼亚、波兰、捷克、匈牙利、希腊、马尔他、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、冰岛、挪威、瑞士及列支敦斯登）及与申根区自由流动的英国、爱尔兰共27国及杜拜（杜拜含转机）旅游疫情建议提升至第三级。

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