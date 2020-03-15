建制派不信美制裁香港认为美恐怕北京会反制裁

美国国务院日前发表2019年人权报告，香港部份与往年最大不同，在于报告用相当详尽篇幅讲述警暴问题，以及港府未有回应民间诉求成立独立调查委员会。多名民主派及政界人士指，虽然人权报告只会列出事件，不会作评论或建议，但从取材可以看到，美国行政机关相信香港警暴问题严重甚至已损害人权，在去年通过的香港人权与民主法之下，极可能对香港作出制裁。然而，建制派人士却认为美国不可能制裁香港。

广告 继续浏览后续

美国非政府组织World Affairs Council早前邀请七名香港建制及民主派人士访美，与美国官员会晤，随行的4名建制派兼行会成员包括陈智思、叶刘淑仪、廖长江和张国钧日前召开记者会讲述访美内容，外界关注美国的香港人权与民主法案制裁机制如何启动，陈智思称“制裁”非在今次会面议程，约只讨论了10多分钟，叶刘更指，启动制裁的门槛十分高，香港也非出现严重违反国际人权标准的事件，看不到香港会被制裁。

叶刘又指，过往有美国官员向她指，行政部门很不愿意施加制裁：“如果（美国）施加制裁，我们国家（中国）都会回应，伤害它自己（美国）本身的利益。”

廖长江也指，以往在另一个场合，有美国官员向他指出《人权法案》通过后，并不代表美国行政机关一定要做出任何跟进行动，因为要启动制裁涉及美国不同部门，也要走一个法律程序，要求也是相当高。

不过，随团的民主派立法会议员莫乃光表示，此行反令他觉得美方与争取人权法案的港人，对香港情况的看法越走越近，否则美国根本不会通过人权法案。

莫乃光说：“如果美方说美国朝野对中国政权已经有了新的共识，觉得中国离开政治改革开放越走越远，而美国对港政策最关注的是香港保持高度自治，那么我相信，香港人与美国的观点越来越接近了。”

有民主派人士告诉苹果日报，美国务院的人权报告，详细列出警察如何侵犯人权、如何打压集会同言论自由，等同为日后推动对港制裁提供理据。不少民主派人士认为，人权报告只是美国政府出手的前奏，距离制裁还有很多步要走，还要看中美关系、美国总统大选、美国经济同疫情变化，不过正如他们分析，当国务院撰写的人权报告引用大量香港警暴材料，制裁港府及警察，可能不再是会不会的问题，而是何时的问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅