海关市面搜获四款含菌量超标口罩逮捕四名负责人

中国武汉初爆的肺炎病毒现在全球肆虐，在多个国家出现一罩难求的情况，不少奸商乘机推出劣质口罩牟利，大发不义之财，而且还可能置人于险境。香港海关在市面进行突击检查，发现四款劣质口罩，不但不能保证安全，甚至还含菌量超标，呼吁市民停用并向当局检举。

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根据海关，这四款含菌量超标的口罩分别名为“BRE-EASY FACE MASK”、“KHATRACO”、“SOFTY FACE MASK”以及“LASTIK HALKALI MASKE”。

武汉肺炎疫情持续，口罩逐渐成为不可缺少的日用品。海关由1月至今采取代号“守护者”行动，抽查全港2万多间药房出售的口罩，经化验所化验，发现90款口罩中有4款含菌量超出标准，海关拘捕4名药店负责人。

海关消费者保障科首席贸易管制主任李民佳称，守护者行动由今年1月27日至昨日，47天内共出动逾3200人次，巡查、试购和检视全港共22,000间出售外科口罩的商铺，然后将90款口罩的样本送到化验所进行含菌量测试，昨天收到最近一批24个的样本报告，结果显示当中4款口罩的含菌量超标0.4倍至11.5倍，涉嫌违反消费品安全条例。海关呼吁市民停止使用该4款口罩，如商户仍有出售，应立即下架。

根据消费品安全条例，任何人进口、制造、供应未符合安全规定的产品均属违法，一经定罪，可被判50万元及监禁两年。

执法人员以50个装的口罩为测试对象，每盒售价由200元至499元（港币，下同）不等，不合格的4款口罩，当中两款来自尼泊尔及土耳其，另外两款则没有标示来源地，惟海关相信是来自东南亚国家，现正追查有多少不合格的口罩流入市场。

该四款口罩分别在铜锣湾及湾仔区4间药房出售，海关收到化验报告后，今日立即采取行动，兵分4路到该些药房搜查，并分别拘捕四名负责人（28至40岁）；其中湾仔一间药房位于春园街。

海关人员同时巡查其他药房，确定它们并没有售卖该四款口罩。海关称戴“不合格”的口罩，会引致皮肤不适，抗抵力弱的长者及小童容易因而气管受感染，呼吁马上停用。海关会再作进一步化验，查找细菌的种类。

李民佳提醒市民购买时，要检视包装盒有否破损或污迹；使用时如发现口罩有污迹和气味，应立即停止使用；适时更换口罩，平日存放在干爽的地方，以免受潮，同时光顾信誉良好的商铺。

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