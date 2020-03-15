疑厕所去水管惹祸一幢楼上下层三人确诊两层住户急疏散

香港又出现疑似当年淘大花园小区沙士集体散播的例子，位于大埔的公共屋邨的亨泰楼，有两名住户早前参加埃及旅行团回港后确诊染上武汉最早爆发的肺炎病毒，之后，一名居住于同楼不同层但面向相同的住户，在14日亦确诊。

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两名埃及游回港确诊者，分别为香港第119号及124号病患，居住于他们高两层的住户亦于昨日确诊为140号，尽管他不良于行，长期留在家中。

衞生防护中心14日晚上召开记者会，指会调查确诊病人住所及楼宇天台，收集环境样本。不过港大微生物学系讲座教授袁国勇指，亨泰楼的情况与早前康美楼不同，亦绝非淘大花园翻版。

袁国勇表示，初步发现其中一个可能病毒传播途径，是病毒从第119号及124号确诊者的3213的厕所经排气管带上天台，再从天台的通气位透过建筑物扰流效应，传到位于楼上的3413单位，也就是第140号确诊的住所。

有住在15号单位的住户指，虽然袁国勇认为大厦喉管设计无问题，但有时楼上冲厕，单位内的喉管会传出声音，马桶内的水有波浪，渠管亦不时传出异味，强调并无自行改装喉管，对专家的说法有怀疑。亦有住在29楼的住户指，忧虑会受感染，决定一家五口到亲戚家中暂住。亦有住户指不担心疫情，会勤洗手及尽量小心，认为全港都有确诊个案，无可能不外出。

衞生生防护中心人员已到富亨邨亨泰楼全幢的13及14单位主动为住户进行问卷调查。由于确诊病人的单位分别在32楼及34楼，在谘询专家意见后，衞生防护中心决定采取审慎的感染控制措施。衞生署会向29楼至34楼13及14单位没有病征的住户发出检疫令，并安排他们入住检疫中心。若住户出现病征，会被送往医院接受隔离治疗。

防护中心并从14日晚开始撤离亨泰楼部份住户，至凌晨12时，暂有8户离开富亨邨亨泰楼，共19人分别9男10女住户离开，并登车离开将送抵检疫中心隔离。

同时，防护中心会为亨泰楼所有13及14单位的住户收集深喉唾液样本进行2019冠状病毒病检测，亦会在亨泰楼多个地点采集环境样本进行流行病学调查。

衞生署亦会向住户提供专业家居清洁及消毒指引，包括要妥善保养排水渠管和定期把约半公升的清水注入每一排水口的U型隔气口，以确保环境衞生；如厕时亦要注重生，先将厕板盖上才冲厕水，以免散播病菌等。

2003年香港爆发沙士疫情，淘大花园小区出现集体传染，因为大厦单位的厕所U型排气管遭到户主擅自改动，导致楼上楼下厕所沖厕时，病毒得以循废用的气管从外边渗入室内。早前康美楼也发现有住户擅改去水管而引起多个不同单位住户确诊的例子。

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