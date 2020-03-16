专家：入境香港者均须自我隔离 禁红色外游警示国家人士入境

香港近期逾半确诊武汉肺炎的病例都是输入个案，而自行填写健康申报表亦出现有病征者没有申报的个案，令医学界忧虑会出现小型爆发，身兼香港防疫小组成员的香港大学微生物学系讲座教授袁国勇表示，已向港府建议，所有由境外回港人士均须自我隔离14日；另外亦有专家建议禁止所有从已遭发出红色外游警示国家的非港人入境，以应对疫情已在全球大流行的现况。

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袁国勇今(16日)早在电台节目中又指出，俗称武汉肺炎的新型冠状病毒已在全球大流行，但很多地区的公共卫生情况和检疫能力未明，欧美个别城市的人口密度亦较高，若不采取措施，疫情可以在两至四星期快速恶化，情况就如意大利和南韩。

香港过去两周的新增确诊个案，超过一半是输入个案，再加上香港人群聚集的场合增多，而港人防疫意识又开始松懈，袁国勇忧虑，这令香港出现小型爆发的机会不低。

港大感染及传染病中心总监何栢良在另一电台节目中亦表示，过去两星期的新增四十六宗个案中，有七成在潜伏期曾外游，当中亦有人回港时没有如实申报是否有病征，忧虑香港已出现隐形传播链，并在一星期后陆续浮现相关确诊个案。

面对一些输入个案在乘机返港前已开始发病，但填写健康申报表时没有填写病征、抵港时亦未被发现受感染，是否反映旅客填写健康申报表的做法无效时，卫生防护中心传染病处主任张竹君承认，截查时曾发现有旅客未有填写不适情况，但只是少许流鼻水或咳嗽，并非发烧，她再次呼吁市民如实申报，否则属于违法。不过，规定实施约一个月，未有人受罚。

为此，不少专家要求当局严格执行罚则或加强抽查，而何柏良更建议，港府可限制曾到已发出红色外游警示国家的非香港人士入境，以集中资源处理曾到相关国家的香港居民，包括为所有人作检测。

另外，中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌透露，用作治疗武汉肺炎的药物瑞德西韦，已在武汉进行临床研究，还有两星期便会得知结果，而香港亦有一名确诊患者开始服用此药，情况稳定，治疗效果仍有待观察。

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