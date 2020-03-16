从英美、爱尔兰及埃及入境香港 周四起须隔离 港澳新增8例均曾外游

因新冠病毒疫情，香港金融区已看不到往日人群熙攘的景象。摄于2020年3月2日

鉴于美国、英国及爱尔兰的武汉病例持续增加，香港政府宣布，决定向这三个国家发出第二高的红色外游警示；并由星期四凌时起，要求所有在抵港前14日曾到上述三国及本已发出红色外游警示的埃及的入境人士接受家居强制检疫，香港居民亦包括在内。

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卫生防护中心解释新防疫措施时公布数据显示，截至昨(15日)天下午4时的两星期，香港录得的46宗武汉肺炎确诊个案中，逾五成半为输入个案，另有一成半个案患者曾在部分潜伏期前往外地。

事实上，香港和澳门昨(15日)天一日内新增8宗确诊病例，全有外游纪录，当中七宗属输入个案。澳门确诊个案更是当地事隔四十天后再出现确诊病例，新增患者是一名26岁南韩女子，上周五由葡萄牙波尔图经迪拜转机到香港，翌日凌晨返抵澳门，当日出现轻微咳嗽，昨天下午经检测后确诊，现时在隔离病房治疗，目前情况一般。

香港新增七宗确诊个案后，令确诊病例增至148宗。新增病者中，五人为外籍人士，当中二人为法籍居港人士。新增七宗个案中，只有一宗列为「可能本地个案」，患者上月下旬曾到突尼西亚、英国及西班牙旅游。其余六宗个案均是输入个案。综合而言，有关患者曾经到访日本北海道和大阪、法国梅里贝勒和巴黎、德国、奥地利、美国波士顿。

因应有关情况，港府昨晚深夜公布，向英国、美国和爱尔兰发出红色外游警示，呼吁市民,如非必要，避免前往；身处当地者，须时刻佩戴外科口罩；并须避免与发烧或有呼吸道病征者密切接触。港府更重申，建议市民考虑延迟所有非必要的外游计划。

港府同时公布，由星期四(19日)零时起，任何人士抵港前14日曾到上述三国及埃及，须在抵港后接受家居强制检疫。埃及早已被香港发出红色外游警示，至昨日更被列为强制隔离入境地。

截至今晨的新加坡亚洲新闻频道实时数据，英国已有1391宗确诊，35人死亡；毗邻英国的爱尔兰有170人确诊，2人死亡；美国有3714宗确诊，68人死亡；埃及有126人确诊，2人死亡。

在此之前，香港已对30个国家或其部分地区实施卫生检疫措施，任何人在抵港前14日曾到韩国、伊朗、日本北海道及欧洲神根地区（即奥地利、比利时、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、意大利、拉脱维亚、列支敦士登公国、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚共和国、西班牙、瑞典及瑞士）者，抵港后须强制家居检疫。

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