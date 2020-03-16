外国佛系抗疫吓怕港人纷求回港 国泰加英美返港航班疏导

随着外国确诊感染武汉肺炎病例增加、西方文化对配戴口罩的差异，以及英国以「拖延」方式应对疫情扩散，不少在当地的香港留学生或交流生纷纷回港避疫，甚至转机回港亦在所不惜，国泰航空公司为此宣布，本周将增加由英、美两国回港的航班或载客量。

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英美是港人留学或旅游探亲的地区，但英国的防疫措施令不少港人心生疑虑，而西方国家「有病才须戴口睪」的文化亦令接受以戴口罩来预防武汉肺炎扩散的港人加添忧虑，有在英国实习的港生的母亲今早致电电台烽烟(phone-in)节目指出，校方要求，学生上课和到医院实习时均不许配戴口睪，因为没病毋须戴口罩，而医生和病人均须看到对方的脸部表情和情况，故不应戴口罩，她为此甚感忧虑，跟女儿沟通后，女儿已向校方了解会否停课，以及自行停课对学业的影响，才决定下一步行动。另外亦有子女在荷兰交流的杨太致电电台，指当地人甚为抗拒无病戴口罩，有日本人戴口罩防疫竟然被殴打。她更透露，为在当地交流的子女寻求直航机回港不果后，只能订周四经中东国家的航班，让子女回港。

升学顾问中心「英识教育」执行董事陈思铭表示，过去一星期接获过百宗家长希望安排子女回港的查询，部分家长不惜购买头等机位或以私人飞机接子女回港，更多的是采取转机方法回港。但他补充，由于英国的公开试未公布改期或推迟，预料逾八成中学生复活节前均不会回港。

英国现时以「群体免疫」原则为基础订定的「拖延」战略惹人争议，包括要求出现病征者留在家中自行隔离七天，以及不为轻微病征患者进行病毒测试及治疗，亦遭香港大学微生物学系讲座教授袁国勇批评，指有些国家打算连续8周不采取积极措施防疫，期望国民可有「天然免疫」，是很大的赌博，有可能导致医疗系统瘫痪，以及众多长者在短时间死亡。他预料，如若英美继续不采取积极措施，疫情会在未来4至8周出现「火箭式上升」。

事实上，英国的「不作为」已令当地港人面对「求诊难」的苦况。香港建制派立法会议员葛佩帆接获留学当地港生求助，指一名在伦敦的女学生与一名在曼彻斯特的男学生出现咳嗽、发烧等征状，但前者到医院求诊被拒，致电当地医疗专线亦没有回复；后者则不获医院配药或检测，着其自我隔离；香港入境处已联络当事人及其家属，以便提供协助。

面对英国措施，有中文大学讲师向本台表示，已要求他在英国留学的儿子回港。另外，不少网上群组亦有人分享英国人士乃疫意识低的例子，最多人提及的，是指在医院和街头都很少人戴口罩。部分人表示，即使家人回港后须隔离，他们亦认为可以接受，称隔离后证实没受感染会更安心。

作为香港特首顾问的行政会议，其成员林正财昨晨在电台节目亦表示，部分国家在防疫上「放软手脚」，例如美国和英国市民接受病毒测试个案甚少，而近日由英国输入的个案颇多，令人关注。他预期，由英美等地回港的学生会增多，会考虑加大香港检疫中心的负荷量。

面对港人回港数量突然急增，作为香港旗舰航空公司的国泰连日宣布纾缓措施，继14日深夜宣布恢复三班由伦敦往香港的航班外，国泰15日再宣布，在本周四至周六增加另外三班由伦敦返港航班；另外亦会恢复部分美国返港班次，包括周四及周五由纽约及波士顿到港的班次，以及用较高载客量的航班接载由洛杉矶、西雅图及旧金山的人士回港。

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