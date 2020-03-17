澳门连日有输入个案 午夜起几乎封城 海外入境者均须隔离14天 中港台除外

澳门新型冠状病毒感染协调中心今早发出公告，指自10日正午起，所有在入境前14天内曾经到过德国、法国、西班牙和日本的入境者，须在指定地点接受14天医学观察，澳门居民可在家居地点接受观察，而旅客则在指定酒店进行隔离医学观察，费用自理。

自从澳门39天没有武汉肺炎新增病例的纪录被一宗输入个案打破后，决定由今天午夜起采取严厉围堵措施，澳门特首贺一诚今午发出批示，自18日凌晨凌时起，入境澳门前14天内曾到中国内地、香港及台湾以外地区者，入境时必须接受14天医学观察；批示又指出，在例外情况下，卫生局可豁免有关限制，但没有指明何谓例外情况。

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澳门当局昨(16日)午已宣布有关决定，但当晚又再确诊一宗输入个案，病者是一名47岁西班牙商人，确诊前于15日由马德里乘机经俄罗斯和北京，在16日晚抵达澳门时有发烧，经测试后确岁染疫，令澳门累积确岁病例增至12宗。

在香港大学医学院微生物学讲座教授袁国勇昨晨透露正与港府商讨，要求所有海外入境人士须强制自我隔离后，澳门社会文化司司长欧阳瑜下午宣布上述决定，他续称，经卫生局评估，来自疫情高风险地区人士需到指定酒店或路环高顶公共卫生临床中心接受隔离；若并非来自高风险地区，需接受14天家居隔离。他又说，所有人士入境前须填写健康申报数据，申报包括旅行史，若虚报或瞒报，最高可被判入狱6个月或罚款60日罚金。

他解释，新安排是基于疫情由中国内地输入转为外国输入而作出。一名26岁韩国籍航空公司空中女服务员日前由葡萄牙经杜拜和香港返抵澳门后，于15日证明确诊，属输入个案，打破该地五个多星期没有新增病例的纪录。新病患自1月28日起已没有上班，染疫时正在放假探亲。

卫生局局长李展润预料，在疫症大流行的大环境下，澳门不可能独善其身，新增病例是意料中事，但这不会影响澳门防疫形势。

至于身处海外的澳门居民应否回澳，欧阳瑜建议他们评估风险后作出决定，包括考虑交通过程当中的传播风险，特别是染病对青少年身体造成的损害。

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