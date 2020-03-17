防第二波疫情爆发 香港周四起要求所有入境者须受隔离 中澳台除外

香港过去两星期的新增武汉肺炎确诊个案中，超过八成半属传入个案，加上疫情在全球蔓延，香港昨天新增九人确诊，属单日新高纪录，港府官员表示，香港进入第二波新型官状病毒疫情爆发。为免爆发出现，港府将于今(17日)天公布，除中国内地、澳门及台湾之外，向全球各国发出红色外游警示，自19日零时起，所有外地抵港人士均须接受14日强制检疫或医学监察，而港人亦应避免外游。至于下月20日全面复课的构思，林郑月娥认为，现已不大可能实现，何时复课亦未有日子。

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香港至今有157宗武汉肺炎确诊个案，昨天的新增病例中，有8宗在确诊前曾到欧洲的瑞士、荷兰、奥地利、德国及英国；非洲及中东埃及等地；及至晚上，有十多名从机场抵港入士在「健康申报表」上填写有出现病征，港口卫生科人员随即安排他们送院治理。卫生署说，有关人士主要出现轻微的呼吸道病征，并从不同航班抵港。该署未有同时公布检测结果。

到了今早，行政长官林郑月娥出席行政会议前宣布扩大对海外人士实施强制检疫措施时解释，过去两周的新增57宗感染个案中，50宗是输入个案或密切接触者受感染，假如不因应外地疫情采取严格管控措施，会令两个多月来的防疫工作前功尽废，而香港公营医院亦可能承受不了疫情爆发的压力。

被问及港府为何不像澳门般在宣布强制检疫新安排后翌日便实施，林郑月娥表示，香港有数以万计学生在海外，须给他们时间作准备，否则会出现混乱；当局亦须为家居检疫作准备，而定在周四起实施，亦与早前公布在当天起向英美、爱尔兰和埃及入境人士实施强制隔离的措施看齐。

林郑月娥同时指出，香港会沿用过去一段时间的应对疫情措施，包括保持社交距离，这是昨天与四名专家开会后的决定，故此，已复工的公务员须仍须严格执行保持社交距离的措施，港府亦不会举行大型活动。至于拟于下月20日全面复课的原来构思，她表示，现时看来已不大可能，即使情况稳定，复课亦只能分阶段进行。

在昨日的疫情简报会上，卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，近期新增的都是输入性个案，数目亦大幅增加，形容香港进入第二波的爆发。她预期，随着更多香港的海外留学生及公干人士回港，香港的新增输入性个案会继续增加，一旦有潜伏患者成为漏网之鱼，便会出现小区爆发。

免小区传染清真寺破例暂停开放

而在昨天新增的九名患者中，八人均有外游史，其中一人是操法语的回教徒游客，他在入境后六天才确诊，期间入住尖沙嘴重庆大厦，并于上周五(13日)到「回教教堂」祈祷。由于语言问题，当局未能确认教堂名称，但九龙尖沙咀的清真寺当天曾举办约有二千人参与的祈祷会，寺方决定，为安全起见，由昨天起暂停开放。负责管理清真寺的香港回教信托基金总会荣誉秘书长Mohammad Ilyas接受《明报》访问时表示，这是该寺百多年来首次关闭，感到很悲伤。他又说，参与者均有戴口罩及探热。

该名30岁确诊游客在抵港前已有病征，但未有在健康申报表上填写。根据纪录，他由西非出发，2月15日至3月10日期间在迪拜旅行，8日有咳嗽，曾经服药；10日乘阿联酋航空EK380到港，入住重庆大厦的四季阳光国际酒店，13日到尖沙嘴「回教教堂」祈祷，有佩戴口罩，逗留15分钟后离开；到了15日，因病情转差而到医院求诊。

另外，一对参加埃及旅行团的夫妇亦在昨天确诊，他们表示，该团原拟乘船在尼罗河畅游三晚，但得悉船上曾有人确诊后，乘船一天已离船，但仍受感染。本月13日经曼谷时出现头痛，翌日发烧及咳嗽，15日到屯门医院急症室求医。同团友人及家人有不适，但检验样本初步呈阴性。

据外电报道，埃及卫生部本月上旬曾宣布，一艘载有逾170名游客和船员的观光船「MS Asara」有45人感染，包括19名外国人。

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