香港下调缓冲资本 释放5000亿信贷额度救市 但有机构料航空公司破产可期

受武汉肺炎疫情冲击，经济活动收缩，全球中央银行相继推出宽松措施，为市场提供资金，以免信贷收缩造成破产，香港金融管理局亦由昨天起下调逆周期缓冲资本（CCyB）一个百分点至1%，令银行体系增加约5000亿港元(下同，折合约576亿欧元)的额外放贷额度。不过，有银行界人士指出，这只有引导作用，重灾行业不一定能受惠。

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重灾行业包括旅游业及其相关行业，以澳洲悉尼为基地的航空顾问机构CAPA - Centre for Aviation昨天发表报告，指除非各国政府及航空业界采取措施，否则俗称武汉肺炎的新型冠状病毒疫情可能令全球大部分航空公司在5月底前破产；能渡过危机的，可能是美国、中国及中东等获得政府资助的大型航空公司。该机构称，不少航空公司可能已进入「技术性破产」，现金储备很快用光。

在美国联邦储备局昨日紧急减息1厘后，香港金管局亦将CCyB比率由2%下调至1%，是自去年10月因应反修例风波导致经济环境恶化以来第二度下调，且幅度大一倍。金管局总裁余伟文指，各项经济指标及相关数据显示，香港经济环境自疫情以来变得相当严峻，现阶段下调比率可让银行有更大空间加大力度支持本地经济，料今次可释出5000亿港元放贷空间，希望银行可以加强借贷及降低贷款价格。

他续称，往后会视乎经济发展及企业资金周转情况等因素，再考虑是否再作调整，最低可降至零水平。若金管局把CCyB比率可调至最低的0%，则香港可增加5000亿信贷额度。

不过，银行业界普遍认为，有信贷额度不等于银行真的会增加贷款，而银行一般会在经济转差时收缩信贷规模。华侨永亨银行经济师李若凡更指出，调低Ccyb比率主要是有引导作用，但银行放贷最终取决于经济环境及个别行业的信贷风险，预料重灾行业不一定能受惠，若疫情持续，旅游及餐饮等重灾行业的融资前景亦会面对很大挑战。

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