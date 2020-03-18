疫情拖累香港 失业率升至九年新高的3.7% 料不会比沙士差

资料图片：香港股票交易所门前的香港股市旗帜和中国国旗及香港特区旗帜。

武汉肺炎对失业率的冲击比反修例运动影响更深，港府公布，香港过去三个月的失业率是3.7%，按月升0.3个百分点，是九年来的高位，而失业重灾区是旅游和消费行业。有学者预料，若果疫情持续，进出口和物流业、金融以致地产业亦可能会成为重灾区，但预料不会出现2003年沙士后的8.7%历史性高失业率。

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政府统计处昨(17日)天公布，去年12月至今年2月的总就业人数有376.88万人，按年跌幅达2.5%，是自亚洲金融风暴以来最大跌幅；失业的有13.41万人，失业率是3.7%，而就业不足率是1.5%，按月升0.3个百分点，是五年高位。在反修例运动半年期间，香港的失业率升0.1至0.2个百分点。

该处指出，大多数主要经济行业的失业率均告上升，当中以建造业和「零售、住宿及膳食服务业」升幅相对明显；前者的失业率高达6.8%，而后者则急升至6.1%，按月增加0.9个百分点，是十年新高。当中，零售业及餐饮服务业的失业率持续上升，分别达5.2%及7.5%。

劳工及福利局长罗致光说，失业率上升受疫情拖累而上升，预料劳工市场短期内将面对更大压力，确实影响将视乎疫情全球大流行的持续时间及严重程度而定。

浸会大学财务及决策学系副教授麦萃才表示，最新失业率未完全反映疫情的影响，预料失业率在两、三个月后有机会攀升至4%以上。他续称，除旅游、零售、餐饮业外，航运、进出口、物流业界将成为下一波受挫行业，因为经济活动会受多国实施不同封关措施影响。

大新银行经济师温嘉炜则表示，旅游和零售等行业会继续是失业重灾区，随藉经济恶化，金融业和地产行业将受影响，人手难免受压。他又说，香港上半年失业率是否会升到市场估计的5%，尚须观察，但相信不会皇返2003年沙士的失业率高峰期，因为当年香港仍受97至98年的全球金融危机影响而处于经济衰退期，但现在未见有资产大量萎缩的情况出现。

至于建造业的失业率急升，建造业总工会会务顾问周联侨表示，主要受中国内地制造业全面复产影响，因为香港不少建造工程所需建筑材料、预制组件等均由内地供应，导致建造业低迷，其中以扎铁、钉板、混凝土工人失业或开工不足情况严重；而股市向下及疫情肆虐，亦严重影响企业、公司开新店、翻新商铺的意欲，对致装修工人失业尤为严重。他预料整个建造业需「一年半载」才能复原。

旅游业方面，旅游业议会表示，疫情扩散致各国陆续采取各项封关和检疫措施，截至昨日中午，已有超过4400个旅行团取消，受影响旅客人数接近14万，忧虑会触发旅行社倒闭潮。

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