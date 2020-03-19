全球海外入境香港强制检疫安排维期三个月 须戴监察手带及抽样验喉

由今天起，所有海外抵港人士均须强制家居检疫14天，当局会要求所有人佩戴监察手带，并以抽样方式向没有病征的乘客派发深喉唾液收集瓶，以加强检疫，防范感染者或潜伏期个案走漏入小区播毒。入境人士反映，过程尚算顺利，约花15分钟便完成。港府在宪报指出，有关强制检疫规例将维持三个月，违者最高可被罚款25000港元及监禁6个月。

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香港继续受输入疫情影响，昨日新增25宗武汉肺炎确诊个案，创单日新高，大部分确诊者均有外游纪录，令香港累计确诊个案增至192宗。加上不少海外港人为安全计而提前返回香港，令近期入境人士大增，港府期望，藉新措施防控俗称「武肺」的新型冠状病毒输入及在小区蔓延。

卫生及福利局局长陈肇始昨(18日)晚到机场检视措施准备工作时向记者表示，预计未来一、两个星期会有数万人回港，数量非常庞大，当局正研究在北大屿山医院及亚洲博览馆设分流站。她又说，接受强制检疫人士主要在家居检疫，亦可选择在酒店隔离，当局正与酒店业界联系，提供隔离指引。

旅游界立法会议员姚思荣今早表示，已接获八间单幢式酒店主动联络，可以提供过千间房间，让需要接受强制隔离的人士入住。香港医学会传染病顾问委员会主席梁子超更认为，家居隔离容易交叉感染，并不理想，建议港府与酒店业商讨，征用酒店房间及相关检疫安排。部分回港市民亦表示，为免令家人可能受感染，会先到酒店隔离14天。

在香港实施强制隔离措施之际，各国亦有不同的防疫甚至封城封关措施，除了部分在外地留学的学生因而滞留当地外，部分旅客更是有家归不得，当中以摩洛哥的滞留人数最多。入境处表示，截至昨晚6时，共收到146名滞留当地港人求助，当中一半是旅行团成员；当局正透过外交途径与摩洛哥政府联络，并与旅游业议会及旅行社跟进情况。

据两个滞留的旅行团透露，行程原于本周末左右完结并返港，但当地政府突然封关，所有航班取消，被迫滞留。旅行社东主叶庆宁估计，即使当局下周二至四重开领空，亦只限各国派专机撤侨，故期望港府能介入，提供协助。

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