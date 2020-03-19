受压：袁国勇撤回武汉肺炎病毒源头文章 向陆媒称自己最爱国

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇及同系名誉助理教授龙振邦撰文指，武汉肺炎疫情源自中国人滥捕滥食野生动物的陋习，指病毒源自美国毫无实证，是自欺欺人，文章即日惹来网民抨击和中国传染病专家钟车山隔空质疑。袁龙二人其后在深夜透过刊登文章的报章表示，撤回有关文章，并为引起误会致歉，强调文章与政治无关，目的是呼吁尊重事实、移风易俗，不希望卷入政治。

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袁国勇同日接受深圳卫视等媒体专访时响应文章在中国内地「引起极大社会反响」时再次呼吁中国认真解决野生动物和菜市场的卫生及检疫等制度问题，面对传染病时，要尊重专业和以谦卑态度面对自己的短板。不过，对于文章被舆论「误解，甚至被骂被黑」，袁国勇只是说：「作为一个科学家，最重要的是先要面对真相。……或许没人比我更爱国了。」

袁国勇和龙振邦署名发表的文章，昨(18日)天以《大流行缘起武汉 十七年教训尽忘》于《明报》刊登(见本台昨天的相关报道)，除了不点名地驳斥中国外交部发言人在推特上暗指美国是武汉肺炎病毒源头之外，更指此病可以武汉肺炎称之，与中国立场相佐；而在举例时更以「中华民国」称呼台湾。文章刊登后，引起中国内地网民热议，有网民指责二人与美国里应外合，为对方打击中国提供口实和子弹、是「通敌卖国」；更有网民直指二人是「港独分子」、文中一句「星、港、澳及中华民国皆免于大疫」有搞台独之嫌。

二人昨午致函《明报》「订正及补充」，称文中提及的「中华民国」须订正为「台(湾)」。

不过，与袁同属卫健委高级别专家组、且是组长的中国工程院院士钟南山其后在广州市政府新闻办的疫情防控记者会上，不点名反驳袁，指疫情确是先在武汉发生，但没有证据显示源头也在武汉，认为未搞清楚前便随便下结论是不负责任。

及至深夜，《明报》报道，指二人撤回文章，二人强调，自己是科学家，不了解政治，也从来无意卷入政治。「文章表达不适当，用词甚至有错误，并非原意，希望外界不要把我们卷入政治，留给我们一个空间研究。」

二人又表明，该文与政治无关，旨在提出尊重真相、移风易俗的观点，若当中的手民之误引起任何误会，二人表示歉意。

另外，袁国勇接受深圳卫视的专访时又提到，研发新冠病毒疫苗需要大量资金和时间，但问题是病毒可能会短期内消失，例如2003年的沙士(SARS)病毒，出现六个月之后便消失了，在没有商业价值的情况下，政府和商业机构的资金亦随之消失。他续称，即使疫苗研发成功，也未必厅够在两、三年内生产足够的疫苗给14亿中国人民，故此最重要是设法减少感染者的死亡率，相信中国会做到这一点。

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