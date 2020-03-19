法庭裁定港铁须交出「8.31」警方站内执法片段 大学生称是小胜会提诉

香港警方在去年8月31日于香港铁路太子站内的执法行动有否违规和是否有人被打死，一直是港人争议热点，而港铁则以保障私隐为由，拒绝公开站内闭路电视片段，令欲提出申诉的市民苦无证据，但法庭昨天的裁决可能改变有关情况，因为高等法院裁定，港铁须向声称被警方不合法拘捕的时任教育大学学生会会长梁耀霆交出相关的片段，作为申索人辨认警员及提出民事索偿的左证。

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梁耀霆获知判决后在法院外表示，这是小胜，会研究相关片段后决定下一步行动，包括要求警方就不合法拘捕提出民事索偿。港铁则表示，正研究法庭命令的内容，以便作出适当的安排及跟进。

教育大学学生会前会长梁耀霆早前入禀法院，指警员去年8月31日冲入太子站内，对只是一名乘客的他进行殴打和非法拘禁，直至9月2日才无条件释放他，为搜集民事索偿的证据，要求港铁提供当晚至翌日凌晨太子站和荔枝角站的闭路电视片段。

高等法院法官周家明昨(18日)天颁下书面判词，反驳港铁自称只是旁观者的说法，称入禀人所指的不当行为在站内发生，事发地点和涉案电梯由港铁管有和管理，而警方当时是应港铁要求进入站内协助，港铁更安排列车接载包括入禀人在内的太子站被捕人士前往荔枝角站后前往就医或拘捕，虽然没有合理基础显示港铁应为事件负责，但港铁当时已卷入或促进违法行为，远超旁观者的角色，而当不知情的第三方卷入或牵涉其他人的「侵权或不法行为」时，法庭可下令这第三方有责任向受害者提供完整信息。他又说，港铁向入禀人交出有关片段，有助入禀一方了解当时太子站内的拘捕行动是否如入禀人所指般不合法，亦有助入禀人辨认个别的警务人员。

港铁亦辩称，向该公司索取片段并非唯一切实可行的来源，但判词指出，入禀人在去年12月曾要求警方披露有关片段，但当时律政司代表警方予以拒绝；当入禀人向港铁索取片段时，港铁又着入禀人向警方申请披露有关片段；另一方面，警方又着入禀人向港铁申请，令入禀人无法获取有关片段。

高等法院裁定，港铁须于七天内向入禀人梁耀霆披露太子站及荔枝角站在8月31日晚上10时多至翌日凌晨一时半的所有闭路电视片段，但同时规定，梁耀霆只可用有关片段作民事索偿用途。

梁耀霆在庭外表示，根据法庭命令，片段不能向公众公开，他会与律师团队仔细研究片段，以准备下一步行动，包括向警务处作出民事诉讼，要求警方就在「8.31」非法拘捕他作出赔偿。他续称，香港法治在过去半年深受挑战，期望港人须抱有希望，而今次的裁决便是一次「小胜」。

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