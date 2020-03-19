港府未能为北京禁美国记者在港工作释疑 泛民忧美对港报告更强硬

中国在驱逐三间美国传媒机构的记者之时，公告同时禁止有关记者在香港和澳门特区工作，被指有违《基本法》，外国记者会要求港府澄清，强调若外国人在港工作签证不再由入境处独立处理，是反映「一国两制」被严重侵蚀。不过，港府晚上的响应只重申因应个案情况处理。香港记者协会主席杨健兴认为，港3回避了问题，而高官甚至不敢评论，情况令人忧虑。泛民议员预料，在美国快将发表香港民主自由年度检视报告之际出现有关决定，将令报告的立容或措辞更强硬；更有政界中人预料，成为中美角力棋子的香港，最差可失落独立关税区地位。

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香港有约20份外文报章在港注册，不少国际传媒更以香港为区域基地，其记者在港工作只须申请普通工作签证，毋须像其他驻华记者般要另外向外交部申请记者签证才能在大陆采访。但外交部昨(18日)天的公告订明，《纽约时报》、《华尔街日报》及《华盛顿邮报》记者交回签证后，不单止不能在大陆采访，亦不能在港澳进行采访。驻华外国记者会谴责中方变相驱逐记者的决定，指以记者作为外交筹码，不会有赢家；而香港的外国记者会除了对事件感到震惊之余，更忧虑外国记者在港工作受到北京影响。

外国记者会在声明中强调，《基本法》保障新闻自由，并订明包括记者在内的外国人，在港工作的签证事宜由香港入境处独立处理，若制度有变，「反映一国两制原则被严重侵蚀」。该会要求港府立即澄清事态，并确保在港外国记者可如常工作，以及他们申请来港工作的签证事宜不受中国政府干预。

港府发言人到了晚上才作出回应，但没有响应会否按外交部要求而拒绝向他们发出工作签证，甚或拒绝他们入境。港府的回应只是重申，香港享有新闻自由，港府亦一直对各国媒体和记者在港从事采访工作提供便利。就每宗入境香港个案而言，入境处会因应个案情况，按香港法律及入境政策处理。

香港记协主席杨健兴今早在电台节目中形容，港府的回应「有讲等于无讲」，明显回避了问题，他认为，北京的决定已僭越了基本法赋予香港入境处的权力，但高官昨天被问及时亦不敢评论，情况令人忧虑。他续称，只怕日后有外国记者申请来港工作时，会面对一如外国记者会时任副会长马凯在主持被指港独组织的发言人后被拒续签工作证的情况，甚至被拒入境也不作解释，让大家「心知肚明」，他认为，有关情况难免会损害香港作为国际商业中心的地位，因为营商者难以评估他们在港的签证或工作何时会受中国决定牵连。

香港成中美角力棋子美对港报告料更硬

泛民主派议员普遍忧虑，美国国务院预料于5月或之前发表因应《香港人权民主法》而须呈交的香港检视报告，北京此时作出削弱香港自治的决定，难免会令美国的报告内容更强硬。当中，早前访美与相关智库交流的公民党议员谭文豪表示，美国会认为今次事件扭曲了「一国两制」，报告内容会比去年指「香港高度自治倒退」的用辞更强硬。曾任职记者的议员毛孟静亦同意美方报告会更严厉，但预料不会动真格，以免事件闹得太大，激怒北京，采取更激烈措施。

事件亦引起西方关注。前港督彭定康、前外相聂伟敬联同跨党派国会议员向英国外相蓝韬文发联署信，称对事件深表关注，批评事件不但是在全球对抗武汉肺炎、要确保疫情高度透明期间，公然对新闻自由作出攻击，而有关做法亦严重违反《基本法》和《中英联合声明》，敦促英方以最清晰有力的态度提出反对。

此外，国际记者联会、无国界记者、保护记者会以、「人权观察」、国际特赦组织及以英国为基地的「香港观察」先后发表声明谴责事件，要求北京撤回决定。

不过，中国外交部则继续为决定辩护，发言人耿爽表明，有关措施是对美国无理打压中国媒体驻美机构的必要反制，而禁止记者在港澳工作，亦属于北京对外交事务的职权范围，强调当前局面的起因及责任不在中方。另外，外交部驻港公署发言人亦有类似回应，并反驳道，「所谓『中国政府干预香港事务』的指责荒唐透顶」。

根据驻华外国记者会，今次至少有13名美籍记者会被中方驱逐，而由2013年至去年底，已有9名外国记者被中方驱逐。

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