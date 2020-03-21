中联办拥有的联合出版及老牌书商涉嫌合谋定价被告 将罚款了事

中聯辦控制的聯合出版集團和有超過80年歷史的天利行涉嫌違法合謀定價)

垄断香港书市八成市场的联合出版集团及其属下的商务印书馆，涉嫌连同老牌书商天利行书局及其总经理许超明合谋为教科书划定折扣，事涉合谋定价、瓜分市场，违反《竞争条例》，遭竞争事务委员会入禀高等法院控告，要求竞争事务审裁处判处罚款及取消许超明的董事资格。由于被控的联合集团由中国的驻港联络办公室(中联办)拥有，事件惹来巨大关注。

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根据《条例》，违反守则者可被罚款及取消董事资格，不具判监刑罚，而最高罚款可达违例期间每年一成营业额，最多可罚最高收入的三年。

根据竞委会的入禀状，身兼教育图书零售业商会会长的许超明，为不同书局定下向学校提供指定折扣的协议，以免互相抢客。而天利行、商务、三联及中华书局(简称三中商)均为该会会员，其中，三中商几乎由联合出版集团全资拥有，但今次被告不包括集团旗下的三联和中华书店。

竞委会指出，教育图书零售业商会会长许超明自2011年起与会员订定向学校提供的折扣率，以免书局以提高折扣来投得学校订单，订定的折扣率由7%至10%不等。

出现争拗以致三家公司被提告的事在2016年发生，当时许超明要求各间书局向天主教香港教区的中学提供8%折扣，但是三联和商务最终向学校提供一成折扣，抢走天利行不少订单，使许超明极度不满，于是在当年5月约同联合出版和商务的高层茶叙。过程中，联合出版的副总裁李家驹责备商务总经理叶佩珠，着她别再给许超明「找麻烦」。其后，商务在两宗投标时提出较天利行低的折扣，最终，两者分别获得61间和80间学校的订单，折扣则同是7%。

上述四名被告涉嫌违反《竞争条例》的协议虽是在条例2015年底生效前发生，但竞委会会行政总裁冼博仑指出，涉嫌合谋者继续执行在《条例》生效前所订立的合谋协议，仍有可能违法，呼吁各界停止任何合谋行为或安排。

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