台湾学术界发起联署呼吁勿透过防疫包装歧视中国大陆

自新冠肺炎疫情爆发以来，即使世卫组织已将名称统一为「COVID-19」(新冠肺炎)，但台湾官方坚持称为「武汉肺炎」；另外接运武汉台胞返台更不断被台湾官方延宕搁置。台湾学术界昨天召开记者会，发起联署，反对歧视，呼吁台湾民众秉持「救无别类，应物无伤」精神，为台湾赢得更多尊敬与善意。

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学者发表的联署文指出，台湾社会反中情绪有高度民粹化、恶质化的倾向，呼吁台湾社会应正视歧视带来的危害，促进社会团结与和谐。

学者指出，疫情爆发以来，台湾部分媒体和当局仍不改变「武汉肺炎」的误称；疾病管制署针对大陆来台攻读的学生以及大陆籍旅客采取关门措施；且搁置接回武汉台胞的包机；「小明事件」也一日三折；湖北血友病少年求援甚至引发废除陆委会的争论。这显示政府与台湾社会的言语暴力和反中情绪已达新高。

联署文说，两岸民心渐行渐远，不只在台湾求学和生活的陆生和陆配有心理创伤，在大陆经商、工作、求学与生活的台湾公民，也无奈成为流亡彼岸的「难民」，以致有台商、台生宁可留在大陆面对病毒，也不愿回到台湾被视为病毒。

他们表示，台湾不该任由封闭的民族主义所绑架，更不该放纵歧视言论的政策。面对疫情，大家不该让恐惧演变成仇恨，制造更大的分歧与敌意。

学者提出五点诉求，第一是拒绝以防疫包装歧视；第二是抗疫无国界，救援要实时。第三是反对中共欺压，但也不必歧视中国身份；第四为正视台湾对两岸四地的责任。最后是反对民粹情绪勒索。

联署发起人之一的中央研究院欧美研究所副研究员王智明指出，联署文已获得大陆学界重视，上海学者王晓明就发表文章，表示台湾在一派讨厌和敌视中国大陆的气氛中，这样的呼吁书一定招来不少责难，引起当局不满。明知如此仍公开呼吁，是因这些发起人对社会抱有信心，知道危难激起的不只有狭小之心，还包括四海一家、救无别类的大同之情。

联署人包括政治大学传播学院院长郭力昕、台大政治系教授黄长玲、体育署副署长林哲宏、作家夏曼蓝波安、作家杨渡等，已有近千人。

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