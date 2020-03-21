港台同创武肺确诊单日新高 港官称疫情处战争状态 不排除封城

香港和台湾分别采取入境者须隔离或封城措施，但似乎难阻武汉肺炎扩散，两地昨日分别录得27宗和48宗新增确诊病例，均为当地单日确诊病例新高，而且绝大部分属输入或有外游史个案。防疫措施落后于台湾的香港，主责官员陈肇始形容，香港应对疫情正处于战争状态，并松口称，不排除禁止非港人入境。

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台湾自19日凌时起实行历史上首次封疆，非台湾籍人士，若不是持有居留证或必要之商务往来证明，一律禁止入境，入境者亦须接受14天家居隔离，但接着的两天，确诊新增武汉肺炎病患均创下单日新高，计算昨(20日)天的27宗在内，共135人确诊，两人死亡。新增的27宗病例中，24宗是输入个案，占新增个案的八成九。

在香港，再多48人感染武汉肺炎，是单日最多，累计确诊个案增至256宗。卫生防护中心表示，新增患者中有36人有外游纪录或从外地来港，包括新加坡、菲律宾、印度尼西亚、泰国、美国、加拿大、欧洲、土耳其和迪拜等，当中两人曾参加一个31人共处17天的加拿大及南美旅行团，一人是到法国和奥地利集训的运动员，以及近日曾到兰桂坊和苏豪等地者。

港大：病毒传播率大于1 港处风险最高峰

香港自19日起要求除台湾和澳门以外的入境者均须隔离14天，但不少人仍愿意从疫情扩散严重的欧美国家回港，过去两天，每天均有五、六千人从机场入境，而确诊病例又不断增加，根据香港大学医学院的研究，俗称武肺的新型冠状病毒在港传播的实时繁殖率，自本月11日起已超过1，加上港人防疫意识开始松懈，该院公共卫生医学讲座教授梁卓伟形容，现时是疫情爆发以来，香港面对风险最高的时候，只要发生一次大型二代传播，后果非常严重，呼吁各界继续防疫。

另外，港大另一专家何柏良则以病毒大军压境形容现况，呼吁港府封城，但卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，近日入境者以海外返港的港人为主，禁止非港人入境的「封城」措施，作用不大，期望现时出现的，只是短暂的高峰。

不过，食物及卫生局长陈肇始今(20日)早在电台节目上形容，目前香港正处于应对疫情的战争状态，亦担心情况失控，但当局已积极应对，包括实施更严厉的入境管制，希望改善情况。

她面对立法会卫生事务委员会多名议员促请当局禁止非香港居民入境的要求时，虽仍坚持非港人的入境人数正一直下跌，港府会继续监察，但亦松口说，不排除加强现有的措施及禁止非香港居民入境。不过，她继续拒绝征用酒店作隔离用途，指酒店的感染控制情况不一定适合作隔离检疫用途。

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