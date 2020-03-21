背包有𠝹刀被控藏武器终获撤控 大专生责警方滥捕滥控

警方在过去大半年的反修例运动中大举拘捕青年人，但成功检控的不多，一名因背包藏有𠝹刀而被控管有攻击性武器罪的大专学生，昨日获控方以入罪机会不大而撤销控罪，法庭更裁定，控方须支付被告讼费。被告其后在庭外表示，事件反映警方针对年轻人执法，有滥捕、滥告之嫌，他日后会继续参与合法的集会及游行。

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警方本周向监警会提交的数据显示，自去年6月反修例运动至今年2月20日，共拘捕7549人，学生占被捕总人数的40.9%；被捕者中，有1191人遭起诉，但被定罪的只有50人。人权团体批评警方滥用暴力兼滥捕，但警务处长邓竟成月初曾在电台反驳称，反修例事件中有被捕者经调查后获撤销控罪，不代表警方滥捕。

昨(20日)午获撤销控罪的吴念聪，是一名20岁大专生，在1月5日于上水一个名为「和理行」的反水货游行活动期间，被警方在距离上水一个火车站的粉岭站外截查时，从他背包搜出一把𠝹刀，拘捕后控以管有攻击性武器意图作非法使用。

案件昨于粉岭裁判法院再次提讯时，控方申请撤销控罪，指𠝹刀虽可伤人，但亦可作其他合法用途，定罪机会微。署理主任裁判官苏文隆批准撤控。

辩方随即申索讼费，遭控方反对，因为被告遭截查时物穿典型示威者的衣着，正行向上水站方向，被捕被控是自招嫌疑。但辩方大律师黄缨淇反驳道，被告当时身穿黑、白及灰色的外套，并非控方所指的典型示威人士衣着；而警方指为证物的手套，亦是在背包搜出，不是在手上；至于𠝹刀，其实是文具，可以用作其他用途，而快步走可能是赶时间，认为警方当初落案检控被告只是一厢情愿，如今撤控，是反映控方判断错误。法官听取双方陈词后，下令控方支付2.7万港元讼费。

被告获撤销控罪后在庭外批评警方针对年轻人，指自己当时只是路经上址已被捕，好像「后生就是罪」，检控则明显是要阻吓市民参与示威集会。他又透露，扣留48小时获保释后，得知有「蓝丝」(支持政府或建制观点者的统称)携带武器前往梨木树邨的连侬墙，警方却视而不见，令他大感愤怒。

今年1月5日，有民主党北区区议员与网民在上水合办「和理行」集会及游行，要求政府正视区内水货客问题，获警方发出「不反对通知书」，但游行其后演变成冲突，同案尚有三名青年被控在公众地方扰乱秩序等罪名，部分人获准保释出外候审，但须禁足上水一带。

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