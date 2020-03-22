元朗7.21纪念日再有示威 警再放催泪弹 拘地区议会主席

疫情无阻港人纪念元朗「7.21」暴力袭击事件八周月，一批市民昨晚在发生白衣人袭击市民而警方迟迟不出现的元朗西铁站外的街道聚集，其后在区内游走和用杂物堵路，警方施放催泪弹驱散人群，并近距离向示威者喷射胡椒喷雾，两位民主党立法会议员和数名记者「中椒」，在六、七小时的示威和驱赶行动中，警方拘捕数十人，包括在场摄录情况的当区地区议会主席黄伟贤。

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香港有18个就地方事务提出建议或参与的区议会，当中十七区的正副主席昨(21日)晚深夜发表联署声明，谴责警方驱赶在场了解情况的区议员，又拘捕区议会主席黄伟贤，是践踏民意代表和无视市民声音之举，若警方在7.21真相未明前继续滥捕，只会令警民关系继续恶化到无可挽回的地步。

元朗西铁站在昨午约四时起关闭部分出入口，到了晚上七时许，有不少身穿反修例运动示威人士惯穿的黑衣在站外的街道聚集，逐渐有更多身穿不同服饰的市民出现，他们先在附近街道游走，其后在大棠路一带用纸皮杂物堵路，并有人焚烧该等杂物，高叫解散警队等口号；防暴警察到场，持防暴枪推进来驱散人群，并施放催泪弹和胡椒喷剂，部分记者和市民更是被近距离射中，需要志愿急救员即场治理。行动中，示威人士有投掷汽油弹还击，警方则将武力升级，并制伏多人，有人更遭警方拖行。上述游走堵路和警方追截驱散的情况在区内不同道路间断发生，持续至凌晨一时许。其间，民主党立法会议员许智峯劝喻警方执法保持冷静时被喷胡椒喷雾，而身兼该党副主席的议员尹兆坚在场声援时亦被喷得满脸都是，另一名民主党议员邝俊宇亦在晚上十时左右的一轮驱散行动中被喷胡椒喷雾。

另一方面，由于网传建制派人士晚上会到元朗站下的巴士总站的连侬墙消灭「黄尸曱甴」(反修例人士统称)，一批市民到场戒备，但到七时许仍未见有人到场，一批市民便撕走支持建制派议员提出就《基本法》23条的国家安全立法的标语及海报，防暴警察到场驱赶及截查，并带走数人，其间，身为民主党成员的元朗区议会主席黄伟贤在附近店铺内拍摄有关情况，警员要求他离开，双方发生争执，最后警员以手铐锁上黄，并将他带走。有传媒引述警方消息称，黄以涉嫌阻碍警务人员执行职务被捕，民主党称正了解事件，会向被捕人士提供所需援助。

在元朗有人示威时，铜锣湾时代广场外和柴湾地铁站亦有市民聚集，经警方一轮施放胡椒喷雾的驱散行动后，重归平静。行动中，至少有两人被捕。

去年7月21日，在市区的反修例示威行动完结后，有一批白衣人手持藤条等攻击性武器冲入新界元朗西铁站攻击身穿黑衣的人士，但警方迟迟未有派员到场维持秩序，两名巡警行经时更调头离去。及后，警方搜查时，有人表示没有看见有人持武器，而建制派议员何君尧当晚则与有分参与袭击的白衣人相谈甚欢。不少评论指，这是警方与有黑社会背景的乡绅人士勾结，针对反修例示威者，警方否认，其后拘捕数名有黑社会背景人士，但至今未有人遭判刑。市民在每个月的21日均到元朗站外聚集或示威，以示抗议。

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