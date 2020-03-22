全球30万人感染武汉肺炎 港澳台亦恶化 各提升警示 澳门不排除要入境港人隔离

当武汉肺炎在全球185个国家或地区导致近三十万人感染之际，两岸四地中的香港、澳门和台湾亦不能独善其身，当中，台湾提升对港澳的旅游警示至最高级别，而澳门亦劝喻市民如无必须，不要到香港，澳门疾病预防控制中心主任林松更表示，当局会持续评估香港疫情，不排除要求香港入境者接受医学检查等检疫措施。

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根据外电报道，美国约翰霍普金斯大学的最新数据显示，全球确诊感染俗称武汉肺炎的新型冠状病毒人数已超过30万，造成接近1.3万人死亡。有关数据超前世界卫生组织的公报，但与媒体的监察数据相近，例如新加坡亚洲新闻频道的实时数据显示，截至中午已有299391人受感染，12888人死亡。各国中，以确诊人数排名，中国(81054人)、意大利(53578人)和美国(25493人)的疫情最严重；若以死亡人数计算，则以意大利最多，已有4825人死亡，较最先爆发的中国多48%。

随着欧美疫情扩散，港澳台的海外输入个案增加，香港情况尤为严重(见另一稿)，为此，原先有不限同属中国特区人士入境的澳门，亦可能有变。

澳门今天再增一名确诊患者，是与昨天确诊的母亲一同由美国经香港返抵澳门的，令当地确诊人数增至19人，亦是澳门连续两日无新增个案后的病例。为，澳门已征用第五间酒店作为隔离之用，澳门疾病预防控制中心主任林松表示，留意到香港近期疫情明显严重，暂时未对香港采取特别措施，呼吁澳门市民如没必要，不要到香港，当局会持续评估香港疫情，不排除要求香港入境者接受医学检查等检疫措施。

台湾方面，大陆委员会表示，香港及澳门近期的输入个案大幅增加，决定将两地的旅游警示提升至最高的红色，建议民众不要前往。台湾的中央流行疫情指挥中心早前已对全球旅游发出第三级警告，当时未包括港澳。

台湾昨(21日)天新增18宗输入个案，令确诊患者增至153人，二人死亡。在昨天的新增个案中，仍以输入个案为主，因为留学、旅游或工作而出入境。

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