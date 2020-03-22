台湾再度补破网近期从美国东亚入台有症状者三千人居家检疫14天

台湾日前针对从欧洲等30个国家返台的民众实施补破网式的「回溯采检」措施后，昨天再度宣布第二梯次的「回溯采检」措施。这次是针对3月8日到18日之间从美国和东亚入境台湾，回台后曾因呼吸道疾病就医者，初步统计约有三千人，官方已经简讯通知他们要配合「居家检疫」14天，并将全部安排逐一采样检验。

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这两梯次「回溯采检」措施显示，针对台湾面临来自欧美中亚等地的第二波疫情攻击，台湾官方「关门」的速度远不及来自中港澳的第一波攻击。因此现在必须在旅客纷纷入境之后再回头找人，要求居家检疫14天。

岛内已有媒体批评，台湾因为仇中心态，当初曾火速禁止来自中港澳的旅客入境，却因对欧美国家的友善态度，一直拖到3月19日才宣布严格的「封岛」措施，全面限制外籍人士入境，返台入境的台湾人一律居家检疫14天。

昨天宣布的第二梯次「回溯采检」措施，是针对3月8日起十天内从美国和东亚入境台湾者。官方发现，这十天内从美国和东亚入境者，竟有三千人因呼吸道疾病前往医疗院所就诊，留下了计算机纪录。这一惊非同小可，只好开始「补破网」，要求已经入境散居各地的这些人在居家检疫期间一律不得外出，由里长采取电子监控，并将全部采样检验。

至于3月18日宣布的第一梯次「回溯采检」措施，是针对3月5日到14日之间，从欧洲27个国家，再加上埃及、土耳其、杜拜等共30个国家入境台湾者共约一万六千人，要求居家检疫14天并全面采检。实施到现在官方已经掌握到一万人，其中包括141名外籍人士。

台湾官方透露，全台共有负压隔离病房1024间，上周一使用率还在五成左右，这两天已经高达七成，为了把负压隔离病房保留给重症患者，官方决定，即日起针对最近从三级警示地区返台，没有并发肺炎的轻症患者，采检一次，呈现阴性反应，就回家居家隔离，不再采检第二次，以纾解负压隔离病房压力。

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