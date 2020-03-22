本地不明源头武肺个案增 惹小区爆发忧疑 港府暂停部分服务防医疗系统瘫痪

香港确诊感染武汉肺炎人数继续上升，直逼三百，且有源头不明的感染个案，恐有小区爆发危机，行政长官林郑月娥直言，一旦有大型及持续的小区爆发，医疗系统可能不胜负荷而瘫痪。但在拒绝封关的情况下，港府只有重新引入减少社交接触的方法，包括二度要求公务员在家工作、非紧急公共服务再次暂停、推迟公开考试至下月24日、加强为外地抵港人士进行病毒检测。

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香港昨(21日)天新增17宗确诊感染个案及20宗初步确诊个案，令累计个案增至293宗。卫生防护中心传染病处主任张竹君形容，近日新增确诊数字「得人惊」，期望确诊人数随着海外回港人士减少而回落。

新增个案仍以海外输入为主，但当中有4宗本地个案，源头不明，亦没有与确诊人士有紧密接触，连之前三日，共有13宗无外游或接触史的本地个案，其中两人是同事，在长沙湾工厦上班，其余6名同事中，部分人出现上呼吸道感染征状，防护中心忧虑，该公司或出现小型爆发，正追踪其他同事，以便检测。张竹君表示，部分不明源头的本地个案，或许是因输入个案引起，但若源头不明个案再增加，便可能出现小区爆发，届时再追踪及隔离紧密接触者的策略或会失效。

因应疫情，林郑月娥傍晚紧急召开记者会宣布，鉴于疫情比过去两个月任何一段时间更加严峻、更难处理、更可能导致大型及持续的小区爆发，医疗系统未必能够应付，故决定采取五项加强措施，当中，加强对海外入境人士进行病毒检测，入境者若有上呼吸道感染征状，会被送到邻近机场的亚洲博览馆和北大屿山医院两个检测中心，以减少住院病床需求和病毒进入小区的机会。

医院管理局表示，当局现存的2400万个外科口罩、150万个N95呼吸器，以及250万套保护衣，只能维持医护人员约一个月使用，在欧美等国抢购的情况下，供货量不能获得保证，一旦疫情出现小区爆发，防疫物资使用量便会增加，存货可能更快用完。

公务员可在家工作 私营机构跟随

另外，涉及全港5、6万名中五学生(即英美的11级)的中学文凭试（DSE）原订本周五开考，教育局现决定延至4月24日，并取消中英文口试。有考生忧虑，延迟考试意味成绩公布尔日期亦会推迟，令海外大学的选择减少。

港府同时公布，周一起，公务员将再次实行上月初曾推行的「特别工作安排」，即并非提供紧急服务者，可选择在家工作。林郑月娥呼吁私营机构仿效，而在今早，作为法定机构的生产力促进局和私营的香港宽带先后公布跟随，另外，运输处的路试周一起暂停，直至另行通告。

面对有自我家局隔离人士违规到公众地方吃饭和消遣，林郑月娥表示，会加强突击检查，一旦发现违规者，会实时发出传票，不作警告，强烈呼吁家居检疫人士不要以身试法。昨晚已有4人因违规而被送往隔离检疫中心，警方稍后亦会作出检控。至于早前3宗从中国内地返港后违反检疫令的个案，将于本周提讯。

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