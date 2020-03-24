香港今起禁非港人入境还研拟立法禁酒吧卖酒惹反弹

香港宣布从今（24日）开始禁止非港人入境，机场亦停止所有转机服务，措施为期14天。香港是继澳门、台湾、新加坡以及越南之后，其中最后一个采取类似封关措施的亚洲地区，此外特首林郑月娥因为声称“喝了酒会引起亲密行为容易交叉感染”，因此将研拟引入立法禁止酒吧和餐厅卖酒，此举惹起业界反弹。

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林郑月娥23日在记者会上宣布，从24日零时开始，非香港居民乘飞机抵港禁止入境；从大陆、台湾和澳门入境的非香港居民，如14日内曾到海外国家或地区亦不准入境；香港国际机场将停止所有转机服务；所有从台湾和澳门入境人士包括香港居民，同样需要强制检疫14日，有关措施将为期14天。惟新安排下，非港人仍可继续由内地及澳门入境

只不过在三日前才说过香港政府的抗疫措施已立竿见影，“根本无需要采取一些很严厉限制入境措施”的林郑月娥，被问到现在才跟随临近国家和地区的做法，是否有点太迟，她否认这个说法，还自诩香港的应变措施及时，“迅速应变是没有时间表的”。

在食物与卫生局局长陈肇始和保安局长李家超的陪同下，林郑月娥宣布了上述的最新抗疫措施。

在记者会之后，林郑被问道近日多人在酒吧消遣后确诊，也有人建议参考外国叫停餐饮娱乐业，甚至下令停止所有娱乐场所运作，林郑表示将会研究修例禁止全港领有酒牌的酒吧与食肆停止卖酒，以减少人流聚集的机会，她还说“饮醉少少会有更亲密行为，令到交叉感染风险增加”。

林郑此说立即引起业界和社会部分人士反弹。酒吧业协会副主席钱隽永告诉苹果日报，林郑月娥是闭门造车，凭空想象，“可能看电影太多⋯⋯特首觉得饮醉酒就出事，希望她亲自到酒吧先看看，我整日在酒吧都见不到人揽揽锡锡（抱抱吻吻）”。

钱隽永指，疫情肆虐源于输入个案，惟政府未做好基本防疫工作，强制来港人士入住隔离营，却把社区传播病毒源头推说为“饮酒”，“将爆发数字推落卖酒场所，很不公平，很不公道”。对于多名确诊患者曾到访兰桂坊，他认为只是个别事件，至今仍未有证据指出传播链与酒吧场地有关。

据协会了解，兰桂坊餐厅酒吧近日生意额跌至近乎零，禁酒令势进一步打击业界。钱批评，政府并非以公平公正对待饮食业，“打边炉（吃火锅）确诊就不管，而家（现在）求其找人祭旗，政府说什么都可以，啥道理呀”。他指，酒吧业已推出四招防疫措施自救，包括不准隔离令者进入酒吧，为所有顾客量体温、早晚消毒枱凳保持衞生，并安排每张枱之间相隔2米社交距离。

香港直至24日早上的统计，23日一天增加39宗确诊数字，其中31宗有外游记录，从去年12月至今，一共有357宗确诊个案（其中一宗属怀疑个案），而总共有101人治愈出院，因病发身身亡者有4人。

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