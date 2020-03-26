参考法国研究台湾开放临床师医师可使用羟氯奎宁治疗新冠肺炎患者

法国近期研究初步发现，药物「羟氯奎宁」(Hydroxychloroquine)可以缩短排病毒的时程，有助于治疗新冠肺炎。台湾流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳今天表示，经专家讨论后，已经更新台湾官方制订的「新型冠状病毒感染临床处置暂行指引第五版」，开放台湾的医师经评估之后可以使用「羟氯奎宁」治疗新冠肺炎病人。

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「羟氯奎宁」是一种人工合成药物，结构类似用来治疗疟疾的奎宁 (quinine)，但毒性比较低。法国近期的一份报告显示，使用「羟氯奎宁」，排病毒的时间可以缩短，因此台湾的专家咨询小组认为，可以让新冠肺炎的轻症患者使用，目的是缩短治疗时间和占床时间。

台湾专家会议建议，经主治医师评估与充分告知，并经患者同意后，可考虑对于新冠肺炎确诊个案，早期给予「羟氯奎宁」治疗七天。

不过张上淳也指出，目前只有初步数据显示「羟氯奎宁」对新冠肺炎有效，并没有很强烈的证据，但病人没有其他药物可以选择。

「羟氯奎宁」原本是风湿免疫科本来就在用的药物，相对安全，因此台湾参考初步报告，更新治疗指引。不过医疗指引中也提到，对孕妇不建议使用，而且长期使用有视网膜病变风险，短期使用有心脏、心律影响的风险，不是越高剂量就会越好，反而可能出现副作用，因此也要注意。

另外，张上淳也透露，另一种新冠肺炎的药物瑞德西韦的临床试验，在台湾已经有三名患者参与，有中度及重度的状况，但还没到呼吸衰竭。据临床医师表示，病人使用瑞德西韦之后感觉满不错，烧很快就退了。

但台湾疫情指挥中心比较关切的是排病毒的时间是否可能缩短，开放使用「羟氯奎宁」正是因为它可以缩短排病毒的时程，希望藉此减少隔离病房的使用。

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