參考法國研究台灣開放臨床師醫師可使用羥氯奎寧治療新冠肺炎患者

法國近期研究初步發現，藥物「羥氯奎寧」(Hydroxychloroquine)可以縮短排病毒的時程，有助於治療新冠肺炎。台灣流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，經專家討論後，已經更新台灣官方制訂的「新型冠狀病毒感染臨床處置暫行指引第五版」，開放台灣的醫師經評估之後可以使用「羥氯奎寧」治療新冠肺炎病人。

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「羥氯奎寧」是一種人工合成藥物，結構類似用來治療瘧疾的奎寧 (quinine)，但毒性比較低。法國近期的一份報告顯示，使用「羥氯奎寧」，排病毒的時間可以縮短，因此台灣的專家諮詢小組認為，可以讓新冠肺炎的輕症患者使用，目的是縮短治療時間和佔床時間。

台灣專家會議建議，經主治醫師評估與充分告知，並經患者同意後，可考慮對於新冠肺炎確診個案，早期給予「羥氯奎寧」治療七天。

不過張上淳也指出，目前只有初步數據顯示「羥氯奎寧」對新冠肺炎有效，並沒有很強烈的證據，但病人沒有其他藥物可以選擇。

「羥氯奎寧」原本是風濕免疫科本來就在用的藥物，相對安全，因此台灣參考初步報告，更新治療指引。不過醫療指引中也提到，對孕婦不建議使用，而且長期使用有視網膜病變風險，短期使用有心臟、心律影響的風險，不是越高劑量就會越好，反而可能出現副作用，因此也要注意。

另外，張上淳也透露，另一種新冠肺炎的藥物瑞德西韋的臨床試驗，在台灣已經有三名患者參與，有中度及重度的狀況，但還沒到呼吸衰竭。據臨床醫師表示，病人使用瑞德西韋之後感覺滿不錯，燒很快就退了。

但台灣疫情指揮中心比較關切的是排病毒的時間是否可能縮短，開放使用「羥氯奎寧」正是因為它可以縮短排病毒的時程，希望藉此減少隔離病房的使用。