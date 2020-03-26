香港放宽湖北港人入境只要求自我隔离议员斥政府反智

因新冠病毒疫情，香港金融区已看不到往日人群熙攘的景象。摄于2020年3月2日

香港开始放宽对来自湖北省入境者的检疫，对政府包机接载回港的武汉以外湖北省的港人，港府不再送入检疫中心，而且不需带上电子手带。根据政制及内地事务局局长聂德权表示，这是因为湖北地区疫情已缓和，被界定为低风险地区。但中文大学专家许树昌忧虑大陆可能低估实际疫情，而本身为医生的立法会议员郭家麒更驳斥政府此举离谱和反智。

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香港分别派出两班包机在昨天和今天（26日）接载逾500名湖北港人回港。不过这批从湖北抵港的人士，将不需要被送往隔离营，亦不获安排配戴监察手带，只需自行回家作家居检疫14天。

随同25日派出的班机前往湖北的聂德权局长称，武汉市以外的湖北地区疫情已缓和，连续一段日子没有新增个案，被界定为低风险地区，因此返港人士只需接受家居检疫 14 天。

被问到新一批湖北返港人士是否需要配戴监察手带，聂德权指由2月8日开始，要求大陆返港人士接受检疫时利用手机实时地点分享功能。他说卫生署向大陆返港人士发出超过2.7张家居检疫令，当中并无确诊个案。

卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君日前曾在记者会上解释，从内地、台湾及澳门返港的人士，是根据《若干到港人士强制检疫规例》（第 599C 章）处理；而从欧美等地返港居民，则是采用《外国地区到港人士强制检疫规例》（第 599E 章），属不同法例。

有记者询问有来自湖北的港人经过深圳湾口岸回港，海关并没有对他进行任何的查询及索取医疗报告，也没有要求他佩戴电子手环，只要他填写联络资料就放行入关。张回答称，目前政府主要的防疫工作是针对欧美海外回来的民众。

中文大学内科及药物治疗学系系主任许树昌对政府放宽湖北港人入境一事表示，大陆不将没有病征但检测到病毒的病人纳入确诊个案，但病毒仍在社区存在，不少研究已指出没明显症状病人也可传播病毒，因此当局可能会低估实际疫情，大陆复工后存在爆发第二波疫情的隐忧，香港必须继续做好防控措施。

公民党立法会议员郭家麒医生则担心输入个案愈来愈多，随住湖北省解封、武汉市4月8日也开始解封，人流活动增加会提升疫情传播风险，政府此时只要求湖北回港的人家居检疫，是“累及港人”，批评政府做法离谱、不负责任，抹杀港人过去在抗疫的付出，是反智行为。

郭家麒忧虑现时大陆无症状的感染者不计入确诊个案，实际感染人数难以估计，恐怕湖北及武汉解封后，对香港会是重大挑战，造成“第三波冲击”。至于现于湖北的港人回港安排，郭认为驻武汉办可以与湖北省政府商讨，让当地港人分批离开湖北回港，减少解封后涌回港的情况。

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