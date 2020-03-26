香港放寬湖北港人入境只要求自我隔離議員斥政府反智

因新冠病毒疫情，香港金融區已看不到往日人群熙攘的景象。攝於2020年3月2日

香港開始放寬對來自湖北省入境者的檢疫，對政府包機接載回港的武漢以外湖北省的港人，港府不再送入檢疫中心，而且不需帶上電子手帶。根據政制及內地事務局局長聶德權表示，這是因為湖北地區疫情已緩和，被界定為低風險地區。但中文大學專家許樹昌憂慮大陸可能低估實際疫情，而本身為醫生的立法會議員郭家麒更駁斥政府此舉離譜和反智。

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香港分別派出兩班包機在昨天和今天（26日）接載逾500名湖北港人回港。不過這批從湖北抵港的人士，將不需要被送往隔離營，亦不獲安排配戴監察手帶，只需自行回家作家居檢疫14天。

隨同25日派出的班機前往湖北的聶德權局長稱，武漢市以外的湖北地區疫情已緩和，連續一段日子沒有新增個案，被界定為低風險地區，因此返港人士只需接受家居檢疫 14 天。

被問到新一批湖北返港人士是否需要配戴監察手帶，聶德權指由2月8日開始，要求大陸返港人士接受檢疫時利用手機實時地點分享功能。他說衛生署向大陸返港人士發出超過2.7張家居檢疫令，當中並無確診個案。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君日前曾在記者會上解釋，從內地、台灣及澳門返港的人士，是根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第 599C 章）處理；而從歐美等地返港居民，則是採用《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第 599E 章），屬不同法例。

有記者詢問有來自湖北的港人經過深圳灣口岸回港，海關並沒有對他進行任何的查詢及索取醫療報告，也沒有要求他佩戴電子手環，只要他填寫聯絡資料就放行入關。張回答稱，目前政府主要的防疫工作是針對歐美海外回來的民眾。

中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌對政府放寬湖北港人入境一事表示，大陸不將沒有病徵但檢測到病毒的病人納入確診個案，但病毒仍在社區存在，不少研究已指出沒明顯癥狀病人也可傳播病毒，因此當局可能會低估實際疫情，大陸復工後存在爆發第二波疫情的隱憂，香港必須繼續做好防控措施。

公民黨立法會議員郭家麒醫生則擔心輸入個案愈來愈多，隨住湖北省解封、武漢市4月8日也開始解封，人流活動增加會提升疫情傳播風險，政府此時只要求湖北回港的人家居檢疫，是“累及港人”，批評政府做法離譜、不負責任，抹殺港人過去在抗疫的付出，是反智行為。

郭家麒憂慮現時大陸無癥狀的感染者不計入確診個案，實際感染人數難以估計，恐怕湖北及武漢解封後，對香港會是重大挑戰，造成“第三波衝擊”。至於現於湖北的港人回港安排，郭認為駐武漢辦可以與湖北省政府商討，讓當地港人分批離開湖北回港，減少解封後涌回港的情況。