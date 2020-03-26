香港“以言入罪”拘捕民主党中西区区议会主席

民主党香港中西区区议会主席郑丽琼25日深夜被警方拘捕，该党立法会议员兼中西区区议员许智峰引述郑的代表律师表示，警方以涉嫌“煽动谣言罪”将郑拘捕。据了解，郑案涉及一宗警务人员个人资料在网上被公开的事件有关，该名警员被指涉嫌在去年9月在镇压示威活动时，射盲一名印尼女记者的右眼。

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警方26日在面书专业披露，去年11月5日发现有警务人员的个人资料在网上被非法披露，经警方调查，律政司司长于3月17日正式向涉案女子展开民事藐视法庭程序，事件为违反禁披露警员资料禁制令的首单案件。

许志峯引述郑的代表律师表示，郑在25日深夜被捕，警方一直要到26日早上才对她录口供，她向律师称警方以涉嫌“煽动谣言罪”将她拘捕。

许智峯清晨3时许与到来支援的一班区议员及民主党成员，在葵涌警署外见记者，他引述郑的代表律师表示，会先扣留，早上才录口供；至于涉及的罪行，“警方没有清晰告诉（郑）涉及那一条控罪，律师转述郑丽琼讲法是‘煽动谣言罪’”。

据许的理解，相信是“涉及她在社交媒体转载言论以及内容而被控告。当中据我们了理解，都是因为针对郑丽琼区议会主席身份，以及郑丽琼本身政治立场，因为她转载内容系牵涉批评警方。我们认为警方出于公报私仇，是滥捕、滥告的情况，发生在郑丽琼身上。”

他表示，警署值日官员只准郑见律师，不能见家人、到来的区议员及党员，对警方行动感到极度愤怒。

去年警方成功向高等法院申请临时禁制令，以阻止针对警务人员、特务警察及其家属的起底行为。中共在港喉舌大公报25日报道，郑丽琼前日在面书转发一个起底警察个人资料的帖子，当中包括警员编号、相片、姓名等私人信息。报道指，郑丽琼接受该报查询时对有关行为直认不讳，但“称自己不知道有禁制令，还询问记者，‘那是否要坐监吗？’事后郑丽琼删帖”。

去年香港区议会选举，民主派大胜，因此香港警方最近对镇压民众游行的手法，主要是先行逮捕该区的区议员，以及用胡椒喷雾刻意喷向记者，然后进行大规模的滥捕，在有些情况下，还刻意侮辱被捕者，包括要求屈膝下跪和求饶。此外，警方还不止一次将记者的身份证故意近距离放在电视镜头前，将记者的私隐完全曝露在镜头下，但从来没有一名警员因为违反不经当事人许可而披露个人资料而被控告。

特首林郑月娥被问到警方最近越发猖獗的滥捕越权行为时，她还要求社会大众包容警方。

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