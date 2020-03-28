新华社批千里跋涉上海搭类包机是在制造问题苏贞昌驳称为了防疫安全

台湾要求滞留湖北台胞明后两天搭乘上海「类包机」返台，新华社批台湾在制造新问题、新麻烦。台湾行政院长苏贞昌今天响应，中国对武汉同胞返回事宜，应多一点防疫，多一点让台湾同胞顺利，少一点政治比较好。

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针对湖北在25日解封，台湾安排明后两天各派一架华航班机从上海浦东机场接运滞留湖北的台胞返台。共440个名额，开放登记三小时后爆满。但滞留湖北的台胞总数超过800人，座位远远不够。台湾说，会视实际状况再和华航商量。

湖北台办日前建议，可比照第二架专机模式，由东航、华航各飞两个航班共四架次运送，本周内即可将滞留湖北的800多名台胞全部运送返乡，但被台湾委婉拒绝。

27日晚上新华社发出一篇批评文章，指民进党当局口口声声「防疫优先」，现在却要让数百台胞从湖北各地辗转数百甚至上千公里，前往上海搭飞机，途中可能存在防疫风险。

台湾又说「弱势优先」，但老人、孕妇、孩童等，承受奔波之苦，或被迫放弃回家，这是「弱势优先」吗？另机票是「先抢先赢」还是「弱势优先」？

文章认为，民进党当局的做法不符合安全便利原则，徒增风险、不便和成本。建议台湾回归人性考虑，为台胞做点好事，不要让已心力交瘁的湖北台胞一再伤心、失望。

苏贞昌今天答复记者询问表示，政府对滞留武汉同胞返台事宜用尽心力，第一趟包机却因中国的变化，出了很多问题，甚至不在名单内也塞进来，还是确诊病例，让防疫差点破口；第二趟依蔡英文总统指示，坚持弱势优先、防疫优先，量力而为，在一波三折后终于成行，现在所有强制检疫隔离的回台同胞也都安全出关。

苏贞昌说，听中国宣布武汉将要启封，武汉的台胞可以出关的话，依疫情指挥中心结论，回来的，一定要采「类包机方式」，让检疫能够进行，飞机上的旅客也比较安全，更让二千三百万同胞的安全获得保障，但看起来好像中国又开始动作不断。他说，中国对武汉同胞返回事宜，应该多一点防疫，多一点让国人同胞顺利，少一点政治比较好 。

湖北台商Line群组有台商贴出消息指出，台办说，没办法按台湾那边的安排，如果按第二次武汉模式可以协商。贴文中请台商回复海基会说没办法到上海，请海基会考虑第二次武汉包机模式回台。贴文甚至建议台商，如果要往上海走的话，要了解一下当地防控中心愿不愿意放行？导致很多台商担心明天飞机能否成行。

一位滞留在湖北孝感的台湾妈妈哭着说，到上海困难重重，许多家庭都放弃了，她说「孩子一直哭着问，为什么要花10几个小时去上海，政府有替孩子们想过吗。」

有台商会长无奈的说，光在他们那一个地方，就有超过150人放弃搭29日或30日的飞机回台，确定能去上海的人，也不敢有把握是否能赶上飞机。

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