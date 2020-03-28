警察被指充当耳目提供建制派照片抹黑记者和民主派

民主党议员许志峯（背向镜头）及甘乃威（左上角）在警署外向党友筹款保释被捕的郑丽琼，疑有警员在警署内拍下此照，交给亲共政党抹黑许甘两人“收钱示威”。

记者因为职责所在经常以镜头捕捉警察的恶行而招致警察不满甚至仇恨，警察向记者无故近距离喷射胡椒雾甚至谩骂记者是“垃圾”，已是香港执法部队的新常态，但最近这支所谓纪律部队更被指充当建制派政党的耳目，在执勤时不忘拍摄记者和民主派人士的照片，提供亲共政党作为抹黑民主派的工具，警方此举已经明显介入政治，有违公务员政治中立的守则。

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民主党成员许志峯已经决定向亲共第一大党民建联成员陈学锋提出诽谤诉讼，而另一民主党成员甘乃威亦决定向警察投诉有警员向上述陈某提供照片，作为抹黑许、甘两人的工具。

中西区区议会议员的许志峯和甘乃威日前声援同党的该区区议会主席郑丽琼，在葵涌警署门外示威，并且当场向党友和支持者筹款缴交保释金，但过程中有人从高处拍照，照片最终流到陈学锋的面书网页，陈在网页上指许和甘两人“收钱示威”，还揶揄两人收钱居然收得如此嚣张。

甘乃威和许智峯昨决定跟进“警方涉拍片，交民建联上载”的做法。甘乃威指，他会向投诉警察课作出正式投诉，要求警方调查是哪一位警员负责拍片，然后交给民建联或相关人士，因为从片段拍摄角度可见，拍片者一定是身处在警署内的警务人员，事态严重。

警方除了以民主派为拍摄焦点之外，还涉嫌充当建制派的犬马，向他们提供记者和示威人士的照片，以便建制派抹黑之用。

去年10月底，有市民向立场新闻表示，在反修例运动期间，曾经在抗争现场附近被多名警员截查，有警员用相机拍摄其容貌，他之后获放行。事后该名市民在一个亲建制的“起底”Facebook 专页上，发现自己的相片。他根据自己的姿势及衣着等特征，肯定相片就是当日被警察截查时所拍，并质疑是警员将其相片交给“起底”专页。

根据报道，该名市民又说，自己的情况可能只是冰山一角，他的朋友亦遇过相同情况，“有好几个朋友被捕，情况更严重，没几天就看到有资料在网上”。当时记者查阅该专页，大量年轻人的照片被上载，并附有各人的中文全名。专页又设有电话号码，鼓励网民报料“举报”。不过后来该专页已经被移除，原因未明。

根据报道，去年10月26日，有医疗专职人员在遮打花园发起集会，有被捕人士上台发言时表示，自己被捕后收到很多“蓝丝”及内地人致电骚扰，并认为警方有份泄露他的个人资料令他被“起底”，因骚扰者能准确说出他的住址及家人电话等。

至于在10月28日的警方记者会上，一名记者读出声明批评警方暴力对待新闻工作者，并用电筒照向警方高层，结果警方立即暂停记者会并将她驱逐离场。该记者接受立场新闻访问时，透露记者会上有警察公共关系科职员拍摄其记者证，事后附有其姓名及相片的记者证相片随即在建制群组流传，并形容她是“妓者”、“搏出位”等。

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