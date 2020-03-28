香港抗疫新招严禁4人以上聚会关闭戏院健身室

香港近周出现海外回归“病毒”冲击波，單在昨天（27日）錄得的65宗新病例中，就有41宗有海外旅遊記錄。政府宣布新招对抗疫情，从29日开始禁止公众地方进行多于4人的群组聚集，因工作、维持政府功能、法庭、立法会、区议会程序、婚礼和丧礼而衍生的聚集可获豁免。特首林郑月娥27日宣布上述措施时，承认将数字定于“4人”，并无任何科学根据。

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政府在今天（28日）刊宪，订立《预防及控制疾病（禁止群组聚集）规例》（《规例》）（第599G章）。《规例》赋权食物及衞生局局长，为预防、抵御、阻延或以其他方式控制指明疾病的个案或传播，禁止在指明期间于公众地方进行多于4人的群组聚集。

有关禁止于公众地方进行多于4人的群组聚集会在3月29日凌晨零时生效，为期14天。政府届时可检讨并延长。任何人参加受禁群组聚集、组织受禁群组聚集，或拥有、控制或营运进行该聚集的地方及明知而容许进行该聚集，均属犯罪，最高可被判处第五级罚款（即5万元港币）及监禁6个月，即第599章第8条订明的最高罚则。参加受禁群组聚集的人，可借缴付定额罚款2000港元，解除因该罪行而须负的法律责任。

政府推出的防疫新招并将包括如下措施：限制食肆只能提供50%座位，关闭戏院、健身室等场所。

从3月28日晚6点起，食肆座位不超过50%；桌子之间保持1.5米距离；一张桌子不能多于4人；食肆内要戴口罩，顾客饮食完毕聊天时都要戴；进入食肆要探体温；食肆要提供消毒洁手液。

从同一时间开始，当局关闭游戏机中心、浴室、健身中心、游乐场所（撞球室、保龄球场、溜冰场）、公众娱乐场所（电影院）、供租用举行社交聚会场所（派对房间）。

至于获得豁免4人以上群组聚会，则包括如下：

1. 为交通运输而进行的群组聚集，或与交通运输有关的群组聚集；

2. 为执行政府职能而进行的群组聚集；

3. 为履行法定团体或政府谘询机构的责任而进行的群组聚集；

4. 为在工作地点工作而进行的群组聚集；

5. 为在医疗机构提供、获得或接受医院或医护服务而进行的群组聚集；

6. 共住的同一户人所进行的群组聚集；

7. 对在法院、裁判法院或审裁处进行法律程序属必要的群组聚集；

8. 对在立法会或区议会进行的程序属必要的群组聚集；

9. 于丧礼上的群组聚集，或于哀悼或悼念尚未入土或火化的先人的场合上的群组聚集，该等场合包括在先人离世的地点附近，或在其蒙受致命伤害的事发地点附近，为哀悼先人离世而举行的祭祀或仪式；

10. 于婚礼上不多于20人的群组聚集，前提是于婚礼上并无供应食物或饮品；

11. 某团体的会议上的群组聚集，前提是该会议属必须在指明期间内举行，以遵守任何条例或符合规管该团体的运作或事务的其他规管性质文书；

12. 为传扬有助于预防及控制指明疾病的资讯或技巧（或为处理有助于预防及控制指明疾病的供应或物品）而进行的群组聚集。

不过政府的新招却引来反对声音，认为法例混乱，实际上难以执法。有专家批评豁免婚礼及丧礼毫无科学根据，未能减少人群聚集。据苹果日报引述感染及传染病科专科医生曾祈殷批评，若政府期望借新措施减少人群聚集，没有理由豁免婚礼及丧礼，直言有关做法毫无科学根据，与政府强调依照科学根据办事的说法不符。他估计，政府为免影响婚庆相关行业生意，因应业界意见设下豁免条款。他指人群聚集必定会构成风险，政府如今决定豁免，就要有心理准备香港可能再发生婚礼相关病例群组，建议新人与其勉强举办婚礼，不如延期。

大律师吴宗銮表示，出于紧急的公众衞生风险，法例未经立法会讨论，公众或产生误会，例如分四人一组行山郊游会否触犯法例，若参与者在活动期间有明显距离且没有接触，可作为抗辩理由。

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