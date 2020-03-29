港两日确诊飙升129个案 专家指乃7万人冲关返港后遗症

香港的武汉病毒确诊个案，28日和27日两天一共录得129宗新确诊个案，其中22人更是在香港对外国封关之前冲关返港的留学英学生。政府抗疫督导委员会专家顾问成员、中大呼吸系统科讲座教授许树昌28日在电台节目表示，约7万人赶在本月19日，即实施家居检疫隔离前，由外国回港，据衞生署深喉唾液检测所见，约1%没有病征的抵港人士病毒检测结果呈阳性，估计目前社区内约700人带有病毒，返港后14天应尽量留在家中，尽防疫责任，减低在社区播毒。

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根据卫生署，单在28日新增的42宗确诊个案，当中多达37人从外地返港，有22人更是留学生；至于余下5个个案，皆与酒吧及乐队群组有关，其中2人是在酒吧工作。

许树昌呼吁，即使毋须强制检疫，港人回港后14日亦应尽量留在家中，避免去人多地方，尤其是食肆。由于本港家居环境狭窄，许树昌建议政府要检视及考虑增加检疫设施，安排返港人士进行定点隔离，例如在骏洋邨多开一座，或增设其他定点隔离地方，让家居不适合隔离人士入住。

医学会传染病顾问委员会主席梁子超在同一节目上表示，港人近期的防疫措施有所松懈，3月初部份人外游后带病毒返港，适逢海外留学生同样回流返港，令社区陆续出现确诊个案。他相信，要待回流潮停止后的3至7日，才能了解疫情走势有否下跌。梁子超又认为，政府需时刻评估家居检疫措施能否阻止病毒在社区爆发，以及目前控制社区已爆发个案的措施是否有用。

梁强调本港居住环境挤逼，很多居所未必有独立房间及厕所，家中亦有长者等高危人士，影响家居检疫成效。他续说：“病毒残留在物件上几个小时到几天都可以，国内或日本做了模拟实验，手上沾污了微生物，两个小时内整个家里很多人都全部中招……就算没病征，都可能有高病毒含量，而病发初期病毒含量更高。”但家居隔离始终“是好过没有”。

此外，有线新闻28日傍晚报道，再多一名钻石公主号确诊的港人死亡，已有3名船上的港人确诊后死亡。有线表示曾受该台访问、在船上隔离的港人孙先生和太太先后确诊。孙太其后情况严重，需要插喉，在日本医院留医，延至昨早器官衰竭离世。

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