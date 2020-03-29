4人限制令殃及清明扫墓 黄大仙也要闭关隔离14日

黄大仙区以黄大仙祠位于该区而命名，属于一个工人阶级的社区，该区的住宅以政府兴建的公屋为主。

下周六就是清明节，但由于港府已经下达最多4人聚会令，过去一家人聚集上山拜祭先人的场面，今年相信已经不再；而香港最香火鼎盛的黄大仙道观，也因为武汉病毒疫情险峻而宣告自我“隔离”14日。

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而每年清明拜祭用品的纸札用品，都是传媒报道的焦点，今年最“应景”的纸札用品，就是纸札口罩，据了解销情不俗，尽管每个售价要50港元，比真的口罩还要贵，但百行孝为先，孝子贤孙也不得不大解悭囊，为泉下先人烧一些口罩抗疫。

特首林郑月娥日前宣布，为了阻止海外回归港人所同时带回来的新一波疫情，港府已经刊宪禁止公众地方进行多于4人的群组聚集，根据卫生及食物局局长陈肇始的解释，这个禁令对清明上山拜祭祖先的人数同样有效，除非同住一家的家人本来已经超过4人。骨灰龛场实施人流管制、量体温、延长开放时间等措施，盼减少人流聚集。

此外，也有港人的祖坟在大陆乡下，但在疫情肆虐下，返乡祭祖人数大减，包括元宝蜡烛和衣纸在内的清明经济，亦大受打击。虽然今年有人紧跟潮流，出产“纸札口罩”应市，但据了解，生意按年急跌2至5成，而经济差亦致人均消费录得逾2成跌幅。

推出纸札口罩的扎作店老板欧阳秉志则指，“纸扎口罩”当中亦属“三层防菌”，惟因是全手工制作，每个收费要50元，直言“烧个真的还划算”。

纸扎店老板关先生告诉苹果日报，受武汉肺炎疫情影响，市民减少外出拜祭，纸扎祭品生意跌一半，以往受欢迎的电子产品、蛋糕等新兴纸扎品需求亦减，并改为选择普通金银衣纸，人均消费相应由千多元下跌一半至数百元，直言若疫情持续，不排除结业。

至于被香港人形容为“有求必应”的黄大仙道观，根据道观经营者啬色园黄大仙祠表示，武汉肺炎疫情现进入非常严峻的关头，政府已公布更严厉的抗疫措施，禁止人群聚集。有鉴于未来两周将会是关键时刻，啬色园黄大仙祠决定星期一（30日）起全面暂停开放14天，至4月12日止。

啬色园表示，黄大仙祠停开期间，为减低疫情扩散的风险，所有宗教活动取消，其他服务包括医疗、紧急服务及社会服务单位将维持有限度服务；啬色园西医诊所、牙医诊所、物理治疗中心及中医服务中心继续维持日间服务，但暂停夜诊时段。

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