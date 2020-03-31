有Tg群组管理员疑被以言入罪 转发袭警堵路言论被控

31.3 警方以「開掛之達人」管理員帳號在頻道內公告：頻道內容已被警方移除。（香港警察臉書截圖)

香港警方再次使用被指过时及严苛的「发布煽动仇恨及暴力信息」罪行提出起诉，目标是反对修订逃犯条例运动中一个流动应用程序Telegram频道的管理员，被告昨(30日)被提讯，暂时毋须答辩，还柙惩教署看管，直至5月下旬再讯，以便警方进一步调查。同日，一名科技大学生亦被指在一典礼上伤人而被捕。

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涉嫌被以言入罪的tg频道「开挂之达人」管理员，是32岁的被告萧张龙，警方指称，他在反修例期间发布过千条教唆其他人袭警及堵路的信息，控罪指他在去年11月12日、13日及18日的信息中提及制作「一些弹」攻击警务人员或不同意见人士，并附有制造汽油弹、氯气弹等危险品的教学数据，涉嫌非法煽惑Telegram的使用者，意图使他人身体受严重伤害，而非法及恶意伤害他人；另一控罪指他在去年12月9日发放信息，以非法阻挠香港铁路的路轨及公众通道，对公众造成滋扰。

辩方律师在庭上透露，报称任职保险经绝的被告，只是以管理员身份转载信息，不代表被告确实有伤人及妨碍公众的意图。他又说，被告是在非自愿的情况下招认，会保留正式投诉的权利。

警方在上周五(27日)拘捕被告后指出，涉事tg群组有约2.1万人参与，已运作数月，平台中有呼吁他人「锻练自己，准备作战」、攻击持不同意见人士、制造汽油弹、堵塞铁路等言论，由于平台涉及大量违法煽动讯息，会关闭此频道。至于平台的其他参与者会否被捕，网络安全及科技罪案调查科警司莫俊杰表示，要视乎他们有否一同讨论如何具体实践相关违法行为。

民主党中西区区议会主席郑丽琼上周四(26日)被警方拘捕，指她在脸书转载怀疑射伤印度尼西亚女记者眼睛的警员资料，属鼓吹暴力，煽动仇恨的言论，涉嫌干犯煽动意图罪。事件后，不少法律界人士质疑有关条例是港英殖民地年代打压异己的产物，对上一次动用条例是在1952年，现时可能经不起人权法的挑战。

科大生反修例期间死亡论坛生争执大学生涉嫌伤人被捕

另外，香港科技大学学生会昨(30日)午在脸书上公布，该校一名学生早上被警方登门拘捕，怀疑与该名学生在去年11月6日的校内论坛上与他人发生碰撞事件有关。

科大学生周梓乐去年底在一场反修例冲突后，被人发现倒卧停车场外的平台，坠楼原因不明，其后学生要求校长史维在当年11月6日的校内论坛上与师生对话，离场时，一名身穿白衣、操普通话的学生疑推跌他人，随即被其他学生包围，其间有人向他挥拳，令他额角冒血。

警方表示，接获一名24岁男子报案，指当日在科大校园内被多人袭击，身体多处受伤，其后自行前往医院治理。警方续称，经调查后，昨早于屯门区拘捕一名21岁姓陈的本地男子，因涉嫌伤人而被扣查，不排除有更多人被捕。

科大透露，曾聘请国际独立机构调查当日论坛所发生的暴力事件，其间接获警方通知，有人就事件报案，法庭更颁发手令，故已向执法部门提供要求的相关资料。

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